CicliMattio: i segreti che hanno reso grande uno dei colossi del ciclismo italiano

Dopo quasi trent’anni di storia, CicliMattio continua ad ergersi tra i punti di riferimento del ciclismo italiano, grazie a una competenza in costante aggiornamento unita a una passione senza limiti per questo nobile sport. L’offerta di prodotti dell’attività si conferma essere tra le più interessanti del territorio nazionale, ma come è stato costruito il successo di quest’azienda?