Tempesta geomagnetica si abbatte sulla Terra: possibili interruzioni elettriche

Intorno alle ore 20.40 di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, un rapidissimo flusso di vento solare ha causato una violenta tempesta geomagnetica (G4).

La tempesta, che sembrava in fase di declino, si sta in realtà intensificando nelle ultime ore e potrebbe anche causare problemi alle infrastrutture elettriche e ai sistemi satellitari. Secondo il centro di previsione metereologica spaziale degli Stati Uniti, la tempesta geomagnetica è di livello 4 su una scala di 5 ed è dunque la più potente dal 2003.

Tempesta geomagnetica si abbatte sulla Terra: aurora boreale visibile anche in Italia

Come visto, una intensa tempesta geomagnetica si sta abbattendo da ieri sulla Terra. Nella notte, in inoltre, in diverse zone dell’Europa, è stato possibile assistere al meraviglioso fenomeno dell‘aurora boreale. Anche in Italia è stato possibile assistere al fenomeno, come testimoniano le tante foto e i tanti video pubblicati online. Per l’esattezza, i cieli si sono colorati nel Nord del Paese, Trentino Alto-Adige, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Visto che la perturbazione del campo magnetico è ancora in corsa, non è detto che anche questa sera non si possa assistere all’aurora boreale.