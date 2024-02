Cile: ex presidente Piñera muore in un incidente di elicottero sul Lago Ranco

Cile: ex presidente Piñera muore in un incidente di elicottero sul Lag...

Santiago del Cile, 6 feb. (Adnkronos) - L'ex presidente cileno Sebastián Piñera (74 anni) è morto questo pomeriggio in un incidente in elicottero nel comune di Lago Ranco, nella regione di Los Ríos, in Cile. lo scrive il quotidiano La Tercera. Fonti governative confe...