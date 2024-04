Cina: considera 'deplorevole' outlook negativo di Fitch

Pechino, 10 apr. (Adnkronos/Xinhua) – Il Ministero delle Finanze cinese ha dichiarato mercoledì che è ''deplorevole'' vedere la decisione di Fitch Ratings di declassare l'outlook del rating sovrano del Paese. ''Il sistema di rating di Fitch non è riuscito a riflettere in modo efficace gli effetti positivi delle politiche fiscali cinesi sull'economia cinese, per rilanciare la crescita economica e stabilizzare il rapporto di leva finanziaria macro in modo lungimirante'', ha affermato il ministero in una nota.