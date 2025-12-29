Home > Flash news > Cinema: Conte, 'film Zalone comico e divertente'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Un film comico, divertente". Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'In onda', su La 7, si è espresso sull'ultimo film di Checco Zalone, oggetto di alcune polemiche politiche.