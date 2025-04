Un evento inaspettato ha scosso la comunità religiosa di San Giacomo di Veglia, in provincia di Treviso. Cinque suore di clausura hanno deciso di abbandonare il loro convento, citando “gravi vicissitudini” che hanno reso insostenibile la loro permanenza. La notizia ha destato preoccupazione e curiosità, poiché le suore hanno scelto di mantenere segreta la loro nuova sistemazione.

Le ragioni dietro la fuga

Una delle suore, la più giovane del gruppo, ha rivelato che all’interno del convento si erano create “tensioni insopportabili”. Queste tensioni sono aumentate in seguito all’arrivo di una Commissione religiosa ispettiva, che ha portato all’allontanamento della badessa. La situazione, già delicata, è degenerata, costringendo le suore a prendere una decisione drastica per la loro salute mentale e spirituale.

La comunicazione con le autorità

Per evitare allarmismi e preoccupazioni tra i fedeli e la comunità locale, le cinque suore hanno informato i Carabinieri del loro trasferimento. Hanno spiegato che si trattava di una scelta volontaria, motivata dalla “forte pressione psicologica” subita negli ultimi due anni. Questo aspetto evidenzia come la vita monastica, spesso idealizzata, possa nascondere dinamiche complesse e difficili da gestire.

Implicazioni per la comunità religiosa

La fuga delle suore solleva interrogativi sulla gestione delle comunità religiose e sulla salute mentale dei loro membri. La destituzione della madre superiora ha messo in luce problemi di leadership e di comunicazione all’interno del convento. È fondamentale che le istituzioni religiose affrontino queste problematiche per garantire un ambiente sereno e supportivo per tutti i membri della comunità.

Questo episodio non è isolato; in diverse occasioni, sono emerse notizie di tensioni e conflitti all’interno di conventi e monasteri. È essenziale che si avvii un dialogo aperto e sincero su queste questioni, per prevenire situazioni simili in futuro e per tutelare il benessere delle persone che scelgono di dedicare la loro vita alla fede.