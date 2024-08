La pausa estiva del parlamento porta a stipulare una classifica delle presenze di deputati e senatori. Tra i più assenteisti troviamo Angelucci, Fascina e Calenda, ma non solo.

La classifica delle presenze dei parlamentari: Angelucci e Fascina i più assenteisti della Camera

Il podio dei più assenteisti in Parlamento coinvolge completamente la maggioranza di governo. Umberto Bossi è al primo posto, ma è condizionato dai problemi di salute, Antonio Angelucci, deputato e imprenditore nel settore dell’editoria, è al secondo posto con il 99,85% delle assenze, e ha partecipato a 13 votazioni su 8.777, mentre Marta Fascina, esponente di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha ottenuto il terzo posto con il 93,87% di assenze. Nella classifica c’è anche il leader di Azione, Carlo Calenda, presente solo il 50,5% delle volte, seguito da Matteo Renzi, presente solo nel 55,53% delle occasioni.

Tra i più presenti troviamo deputati sia di destra che di sinistra. A guidare la classifica dei più presenti c’è Alessandro Battilocchio, di Forza Italia, assente solo lo 0,05% delle volte, seguito da Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs, assente solo lo 0,16% delle volte, e poi Italo Tremaglia, di Fratelli d’Italia, assente solo lo 0,24% delle volte. Seguono i dem Federico Fornaro, con lo 0,50% delle assenze, e Andrea Casu, con lo 0,64% delle assenze.

La classifica delle presenze dei parlamentari: senatori, capigruppo e ministri

A Palazzo Madama, dove il numero delle convocazioni è inferiore rispetto alla camera, ci sono tre senatori che vantano il 100% delle presenze, ovvero Giorgio Maria Bergesio della Lega, Mara Bizzotto di Fratelli d’Italia, e Antonio Iannone, di Fratelli d’Italia. Con il 99,9% delle presenze troviamo Gianni Berrino (FdI), Costanzo Della Porta (FdI), Sergio Rastrelli (FdI), Paola Ambrogio e Maria Cristina Cantù (Lega). Seguono, con il 99,3% delle presenze, Marco Lisei e Vita Maria Nocco. Tra i meno presenti ci sono Guido Castelli (FdI), con il 14,38%, Claudio Borghi (Lega) con il 36,86% e Francesca La Marca (PD) con il 37,3% di partecipazioni.

Tra i presidenti dei gruppi parlamentari alla Camera Riccardo Molinari ha ottenuto lo 0,88% di assenze, seguito da Luana Zanella (Avs) con il 3,50% e Tommaso Foti (FdI) con l’8,10%. Al Senato la sfida è tra Massimiliano Romeo con il 99,84% di presenze, il pentastellato Stefano Patuanelli (99,12%) e Lucio Malan (FdI) (99,06%). Per quanto riguarda i senatori a vita, l’architetto Renzo Piano non ha mai preso parte a una votazione, il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia ha lo 0,04% di presenze, l’ex presidente Mario Monti ha lo 0,81% di presenze e Liliana Segre l’1%. La più presente è la biologa Elena Cattaneo, con il 32,40% di partecipazioni. Per quanto riguarda i ministri, abbiamo l’1,34% di assenze del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il 2,83% di assenze del ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto.