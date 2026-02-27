La terza serata del FantaSanremo ha trasformato il palco dell’Ariston in un’arena strategica: ogni gesto, ogni accessorio e persino una parola sbagliata possono valere punti o costare preziosi bonus. Tra microfoni, papillon dei direttori d’orchestra e dettagli cromatici studiati, la partita parallela al Festival si gioca tanto nella musica quanto nella strategia.

La terza serata del FantaSanremo: strategia e colpi di scena

La terza notte del FantaSanremo si è trasformata in un vero campo di battaglia, dove ogni gesto sul palco vale punti e ogni parola può cambiare le sorti della classifica. A dominare la serata sono stati Leo Gassmann e Samurai Jay, entrambi a quota 95 punti, grazie a mosse strategiche come il microfono sotto l’ascella, piccoli gesti coreografici e l’interazione con i performer sul palco.

Non sono mancati momenti commentati dal pubblico e dai social. Arisa, pur cercando di conquistare bonus personali, perde punti preziosi per una parola sbagliata e per aver citato il FantaSanremo sul palco, infrangendo il regolamento. Al contrario, Malika Ayane sorprende con una serie di bonus: abito con strascico, dettagli rossi e presenza scenica magnetica, portandosi a casa 85 punti. Ottime anche le strategie di Mara Sattei, che accumula 70 punti tra outfit scenografico, iniziative extra e interazioni col pubblico.

Alcuni artisti, come Serena Brancale, non riescono a sfruttare al massimo le possibilità: fermandosi a 50 punti, mostrano come anche una performance apprezzata possa lasciare margini di miglioramento nella partita parallela del FantaSanremo. Sayf guadagna punti extra per essersi esibito dopo mezzanotte, ma dimentica il testo, fermandosi a 25 punti. Tra gli altri risultati notevoli, Eddie Brock raccoglie 65 punti combinando accessori, performer e gesti scenici, mentre Sal Da Vinci conquista applausi calorosi ma pochi bonus regolamentari, arrivando a 55 punti.

Classifica FantaSanremo, terza serata: chi prende il comando

Gli ultimi punteggi consolidano una classifica generale ancora in movimento. I leader rimangono LDA e Aka7even, ma la distanza si riduce e la tensione aumenta: ogni esibizione può ribaltare gli equilibri. Ecco la classifica completa: