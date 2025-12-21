Forbes come ogni anno stila la classifica dei miliardari più ricchi del paese, una referenza utile a far capire quali sono le società che godono di maggior benessere e come l’economia italiana nonostante sia in un periodo non brillante riesca a essere fiorente per chi ha attività solide e stabili che non perdono valore, ma anzi, lo guadagnano.

Diverse donne in top 10

La classifica dei milardari italiani stilata dalla rivista Forbes vede la presenza nella top 10 di diverse donne, la più quotata è Massimiliana Landini Aleotti che è a capo del gruppo Menarini, colosso farmaceutico, il suo patrimonio di 8,1 miliardi di dollari la posizione in sesta posizione assoluta.

Ruolo importante anche per la famiglia Del Vecchio erede del marchio Essilor LuxOttica che si piazzano in ottava posizione, mettendo al centro l’essere famiglia nella gestione di colossi industriali che rendono orgoglioso il made in Italy.

Ferrero sempre più leader

La quinta posizione della classifica è occupata da Paolo Ardoino, amministratore delegato della società di criptovalute Theter che ha un patrimonio di 9,5 miliardi di dollari.

In quarta posizione Francesco Gaetano Caltagirone, simbolo della finanza italiana che nel 2025 è stato al centro del dibattito economico dato che ha provato la scalata con MPS a Mediobanca.

Il podio si apre con Giancarlo Devasini, fondatore di Theter, società di criptovalute, interessata all’acquisizione della Juventus. Il suo patrimonio è di 22,4 miliardi di dollari.

Seconda posizione per Andrea Pignataro fondatore di ION che possiede 36,9 miliardi di dollari.

Il gradino più alto resta nelle mani di Ferrero, il colosso dolciario è cresciuto dopo l’acquisizione di Kellog’s per 3,1 miliardi di dollari, il totale infatti è salito a 41,3 miliardi.