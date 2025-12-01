E’ stata pubblicata la classifica del 2025 sulla qualità della vita in Italia, basata sull’indagine annuale de Il Sole 24 Ore. Scopriamo insieme dove si vive meglio.

Qualità della vita 2025: l’indagine de Il Sole 24 Ore

E’ stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita 2025, basata sull’indagine de Il Sole 24 Ore che, dal 1990, misura il livello di benessere in Italia.

Prima di vedere qual è la provincia dove si vive meglio, soffermiamoci un attimo su come è stata fatta questa indagine. Nella valutazione sono stati considerati 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche, ovvero ricchezza e consumi; ambiente e servizi; affari e lavoro; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Ognuna di queste sei macrocategorie è composta a sua volta da 15 indicatori. Andiamo ora a scoprire la classifica.

Qualità della vita 2025, ecco dove si vive meglio in Italia: la classifica

Come detto, è stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita 2025, basata sull’indagine de Il Sole 24 Ore. Innanzitutto c’è da dire che, dalla classica, emerge ancora una volta il divario da Nord e Sud, pensate che le ultime 22 posizioni sono occupate proprio da province del Meridione. Ma ecco la classifica delle prime dieci:

Trento: dopo un anno al secondo posto torna prima in classifica; Bolzano: al primo posto già per cinque volte, sale di una posizione, lo scorso anno infatti era al terzo posto; Udine; Bologna: balzo in avanti di cinque posizioni rispetto allo scorso anno. Bergamo: vincitrice lo scorso anno, perde quattro posizioni; Treviso; Verona; Milano: balzo in avanti di quattro posizioni rispetto allo scorso anno. Padova; Parma.

Da sottolineare il balzo in avanti di Roma, che ha guadagnato ben 13 posizioni collocandosi al 46esimo posto. Genova invece avanza di 11 posizioni, arrivando al 43esimo posto, per Torino invece solo una posizione in più, ovvero al 57esimo posto. Come detto le ultime 22 province sono tutte nel Meridione, citiamo per esempio Palermo al 97esimo posto, Napoli al 104esimo posto, mentre Reggio Calabria si mantiene ultima per il secondo anno di fila.