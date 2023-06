Home > Video > Claudia_Neurospicy: "Sono autistica, ho paura del caldo e delle zanzare" Claudia_Neurospicy: "Sono autistica, ho paura del caldo e delle zanzare"

"Sono autistica e ne ho paura. Vengo presa da un'angoscia che non immagini". Claudia (@claudia_neurospicy) spiega ai follower la sua paura del caldo e delle zanzare e cosa le succede ogni estate prima di partire per le vacanze in Salento.