Clio Napolitano, consorte dell'ex capo dello Stato, è deceduta.

La signora Napolitano ha lavorato come avvocatessa per la Lega delle Cooperative fino al 1992, lo stesso anno in cui suo marito divenne Presidente della Camera. Si incontrarono per la prima volta a Roma nel 1959. Lei si era trasferita da Ancona per lavorare in uno studio legale, mentre suo marito Napolitano era un giovane leader in ascesa del Partito Comunista Italiano (Pci). Dopo un breve periodo di fidanzamento, i due si sposarono in un matrimonio civile a Roma e si stabilirono a Napoli. Nata da genitori comunisti che furono arrestati dal regime fascista, i quali a concepirono durante il loro esilio politico a Ponza, la signora Napolitano difendeva i lavoratori agricoli nelle loro dispute legali con i datori di lavoro. Quando gli stessi lavoratori vedevano Napolitano partecipare ad un comizio, sussurravano tra di loro: ‘Quello è il marito della nostra avvocatessa’. La famiglia si trasferì nuovamente a Roma nel 1966, quando Napolitano, già parlamentare dal 1953, è stato nominato a un ruolo chiave nel partito, posizionato alle Botteghe Oscure. Si trasferirono in un appartamento a Monti, dove torneranno dopo aver abbandonato il Quirinale. La coppia ha due figli, Giovanni e Giulio. Signora e signore Napolitano rimangono una forte coppia, e hanno sempre trascorso le loro vacanze insieme in Val Pusteria e Stromboli.