Coldiretti: fondamentale ok aiuti di Stato per moratoria debiti

Milano, 22 mar. (askanews) – “Con il pacchetto semplificazioni abbiamo dato la possibilità a 500mila imprese agricole di togliere tutti gli elementi legati alla burocrazia fino a 10 ettari e di abbatterla per le superfici superiori, abbiamo lavorato per ottenere una ulteriore semplificazione, andremo a liberare 4 mln ettari di terra che saranno coltivabili e questo ci permetterà di poter aumentare la capacità produttiva a livello europeo e essere meno necessitari di importazioni di prodotti da altri Paesi”. Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, sulla proroga del quadro temporaneo Ucraina sugli aiuti di Stato per sostenere gli agricoltori.

“Abbiamo chiesto un impegno forte governo e lo ringraziamo per averci dato una risposta breve in tempi brevi”, ha aggiunto.