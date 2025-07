Coldiretti-Philip Morris, Cerreto (Fdi): "Accordo strategico per il rilancio della filiera e la tutela delle imprese"

Napoli, 21 lug. (Adnkronos) - “L’accordo decennale tra Coldiretti e Philip Morris è un passo fondamentale per rilanciare la filiera del tabacco e tutelare le imprese agricole italiane”. Lo ha dichiarato Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agri...

Napoli, 21 lug. (Adnkronos) – “L’accordo decennale tra Coldiretti e Philip Morris è un passo fondamentale per rilanciare la filiera del tabacco e tutelare le imprese agricole italiane”. Lo ha dichiarato Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, intervenendo a Napoli al Roadshow territoriale promosso da Coldiretti e Philip Morris per la presentazione del nuovo accordo da 1 miliardo di euro, destinato a rafforzare la produzione tabacchicola in Campania, Umbria e Veneto.

“Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – ha spiegato Cerreto – che coinvolge Coldiretti, la più grande organizzazione agricola europea, un player globale come Philip Morris e il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Un’intesa che garantisce l’allocazione della produzione fino alla fine dell’attuale PAC, ovvero fino al 2027, con la certezza di una giusta remunerazione per gli agricoltori, in particolare in province chiave come Caserta, Avellino e Benevento”.

L’accordo, secondo Cerreto, rappresenta un modello di sostenibilità integrata: “Oltre alla sostenibilità economica, vengono tutelati anche l’ambiente e il lavoro, grazie all’introduzione di pratiche agricole disciplinate, al rispetto delle norme contro il caporalato e al contrasto all’impiego di manodopera minorile, fenomeni purtroppo riscontrati in passato anche nella produzione di tabacco. Con questo accordo, simili derive saranno finalmente superate”.

Cerreto ha poi evidenziato come l’intesa punti a rafforzare i tre pilastri fondamentali di ogni filiera agricola: sostenibilità ambientale, sociale ed economica. “Garantire stabilità e investimenti alle imprese agricole – ha concluso – significa difendere l’economia rurale, la qualità e la sostenibilità del made in Italy agroalimentare. Questo accordo dimostra che la collaborazione tra istituzioni, imprese e agricoltori può generare valore duraturo per territori e comunità”.