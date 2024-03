L'86% degli italiani ha deciso di trascorrere a casa il pranzo di Pasqua, come emerso dall'indagine di Coldiretti.

Coldiretti, pranzo di Pasqua a casa per l’86% degli italiani

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, l’86% degli italiani trascorrerà il pranzo di Pasqua a casa propria o a casa di amici o parenti, con una media di 75 euro di spesa a famiglia, numero che rimane stabile. “La Pasqua 2024 degli italiani a tavola” è l’indagine che ha fotografato le abitudini dei consumatori. Il 9% andrà al ristorante o in un agriturismo, mentre il 3% è pronto per un picnic all’aperto.

Indagine di Coldiretti sul pranzo di Pasqua: i dettagli

Secondo l’indagine, per preparare il pranzo si impiegheranno mediamente 2,1 ore, privilegiando i menù della tradizione. Il 55% delle persone cercherà di cucinare tra i 30 minuti e le 2 ore, il 26% andrà oltre le 3 ore mentre l’11% arriverà a 5 ore. La carne di agnello rimane l’ingrediente più amato, servita in una tavola su 3, ma non mancano le uova. A vincere sono le ricette della tradizione, da Nord a Sud.