Come mai le persone pesano le uova di Pasqua di cioccolato? Vi sveliamo il motivo.

E’ molto probabile che vi sia capitato di vedere persone pesare le uova di pasqua all’interno dei supermercati, sulle bilance dell’ortofrutta. Forse vi sarete chiesti il motivo di tale azione visto che il peso dell’uovo di cioccolato è indicato sulla confezione. Beh, c’è una spiegazione ben precisa e ve la spieghiamo qui di seguito.

Perché la gente pesa le uova?

In realtà questa tendenza non la si nota solo nei supermercati ma anche in vari video e contenuti che girano sui social. Il motivo è direttamente collegato alla sorpresa contenuta all’interno dell’uovo di Pasqua. Tramite il peso, infatti, si può capire la sorpresa e scegliere dunque l’uovo perfetto, con il regalo che più si desidera.

Come capire la sorpresa?

Grazie ad alcuni utenti social, sono spuntati i valori di alcuni marchi, in riferimento a determinate sorprese. Tra i pesi che più stanno facendo impazzire i consumatori ci sono quelli delle uova della Kinder, in particolare, quelle con all’interno le sorprese di Dragonball.

Cosa ne pensano i supermercati?

Vista questa nuova tendenza, che in realtà esiste già da anni, alcuni supermercati hanno deciso di vietare di pesare le uova di Pasqua sulle bilance riservate alla frutta e alla verdura!