Anche per il 2024, Carlo Cracco ha messo in commercio il suo uovo di Pasqua. Il dolce è in vendita in tutti i suoi shop e ha un prezzo elevato, dettaglio che ha fatto fioccare una serie di critiche.

Carlo Cracco: il prezzo dell’uovo di Pasqua 2024

L’uovo di Pasqua 2024 di Carlo Cracco promette di essere un vero e proprio viaggio del/nel gusto. Lo chef lo ha realizzato in due versioni, una al latte e l’altra fondente. Entrambe hanno un peso di 350 grammi e presentano una sorpresa “dolce” di 60 grammi. A far discutere, però, non è il dolce pasquale di per sé, quanto il prezzo.

Com’è fatto l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco?

Carlo Cracco è orgoglioso del suo uovo di Pasqua 2024. Sul sito dello chef viene presentato così:

“Il dolce di Pasqua più amato ed apprezzato da tutti è senz’altro l’uovo di cioccolato dalla forma elegante e dal gusto sofisticato. Realizzato con cioccolato al latte, ideale per chi preferisce un gusto più delicato e morbido! Al suo interno una super sorpresa! Peso dell’uovo 400 gr”.

L’uovo è fatto con: cacao 36% minimo (al 60% per la versione fondente), pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, latte intero in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia, colorante E172.

Carlo Cracco: un “mutuo” per acquistare il suo uovo di Pasqua

A prescindere dalla versione, se al latte o fondente, l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco ha sempre lo stesso prezzo: 60 euro. E’ stato proprio questo dettaglio ad alimentare la polemica. Lo chef, però, ha assicurato che i suoi dolci sono fatti con materie prime di qualità.