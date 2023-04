Non solo colmaba a Pasqua per Carlo Cracco: anche ovetti, animaletti di cioccolato e altre specialità.

Quanto costa la Colomba di Carlo Cracco? Tutti i prezzi dei dolci del famoso chef, acquistabili in occasione delle feste di Pasqua.

Anche lo chef Carlo Cracco mette in vendita la sua colomba di Pasqua

La colomba rappresenta sicuramente uno dei dolci più amati e simbolici di Pasqua: un dolce dall’impasto morbido, che può essere arricchito con creme, cioccolato o frutta.

Anche lo chef stellato Carlo Cracco ha deciso di preparare la sua personale versione della colomba pasquale, disponibile sul suo sito e-commerce.

Gli amanti della colomba quest’anno potranno scegliere fra tre versioni diverse: quella classica, quella al cioccolato e pistacchio, e quella al cioccolato e albicocche. Insomma, una versione per tutti i gusti!

Colomba di Cracco: quanto costa

Il costo per acquistare uno di questi dolci è pari a 46 euro per la versione classica della colomba pasquale di Cracco, mentre per la colombe al cioccolato e pistacchio e quella al cioccolato e albicocche, il costo è di 48 euro.

Inoltre, per le prossime vacanze pasquali, il noto ex giudice del programma televisivo di cucina Masterchef Italia, ha pensato ad alcuni dolci tipici della tradizione, rivisitati e preparati con ingredienti di alta qualità.

Non solo delle colombe pasquali, ma anche delle uova di Pasqua e degli animaletti pasquali al cioccolato (16 euro), ovetti di Pasqua (18 euro) e carrè nougatine al cioccolato (15 euro).