Si sta avvicinando Pasqua e con lei anche la corsa ai supermercati per comprare le tradizionali uova al cioccolato. Queste ultime, in un solo anno, sono decisamente aumentate di prezzo…

Uova di Pasqua più care

Lo studio è arrivato da Codacons che ha quindi fatto sapere che, tramite un confronto tra le uova di Pasqua dello scorso anno e quelle in vendita quest’anno, c’è stato un aumento nel prezzo di vendita. Se nel 2023 il dolce pasquale era arrivato ad 15% in più, per il 2024 l’aumento è pari al 24%.

Aumenti delle uova di Pasqua

Il carrello della spesa per chi deciderà di metterci dentro le uova di Pasqua riguarderà dunque una spesa maggiore. Le uova di cioccolato indicate per adulti sono quelle che hanno visto protagonista un incremento maggiore mentre, un po’ meno, sono gli aumenti dei prezzi delle uova per bimbi.

Perché le uova costano di più?

Qual è il motivo legato agli aumenti dei prezzi delle uova di Pasqua? Il Codacons ha così spiegato: