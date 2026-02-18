Tragedia a Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia: ieri mattina un uomo di 75 anni è morto dopo aver investito una gallina ed essere caduto dalla bicicletta. Ecco cosa è successo.

Investe una gallina e cade dalla bicicletta: muore un 75enne

Poco prima delle ore 9.30 di ieri, martedì 17 febbraio 2026, si è verificato un incidente a Rondinara di Scandiano, nel Reggiano.

Un uomo di 75 anni, in sella alla sua bicicletta, e in compagnia di un gruppo di amici, grandi appassionati di ciclismo, è passato in una zona dove si trova anche un pollaio, dove le galline sono lasciate libere di razzolare nel verde. A un certo punto però il 75enne ha colpito una gallina con la ruota anteriore che lo ha fatto sbilanciare e cadere sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Nonostante indossasse il casco, la ferita riportata era troppo grave ed è morto in pochi minuti. A nulla infatti è valso l’intervento dei soccorsi chiamati dagli amici. Sul posto anche le forze dell’ordine al fine di effettuare tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Investe una gallina e cade dalla bicicletta: chi era la vittima

Si chiamava Danilo Ghirardini, l’uomo di 75 anni che ieri mattina è morto dopo essere caduto dalla bicicletta dopo aver investito una gallina a Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Libero professionista in pensione, Ghirardini era un ciclista molto esperto. Un altro ciclista di 83 anni, sempre nel territorio di Scandiano, è caduto dalla bici ferendosi gravemente.