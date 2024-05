Colpito da ictus autista che travolse e uccise Davide Rebellin, gravissimo in ospedale

Treviso, 27 mag. – (Adnkronos) – Wolfgang Rieke, il 63enne camionista tedesco che investì e procurò la morte al ciclista Davide Rebellin, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a seguito di un ictus che l’ha colpito nella serata di ieri. Proprio oggi era prevista la prima udienza del processo in tribunale a Vicenza che è stata naturalmente rinviata. L’uomo da fine febbraio si trovava agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico in un’abitazione in provincia di Treviso.