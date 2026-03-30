Colpo a Lamerd attribuito al PrSM: cosa mostrano i video e perché conta

Colpo a Lamerd attribuito al PrSM: cosa mostrano i video e perché conta

Analisi di foto e video collegano l’attacco del 28 febbraio a un missile PrSM, con danni da frammentazione a edifici civili e almeno 21 vittime

Il 28 febbraio un attacco nella città iraniana di Lamerd ha colpito un palazzetto dello sport e una scuola elementare nei pressi di un complesso militare, causando gravi conseguenze per la popolazione. Le immagini e i filmati diffusi dopo l’evento sono stati oggetto di analisi da parte di esperti indipendenti e di inchieste giornalistiche, che hanno messo in relazione i danni osservati con le caratteristiche di un nuovo sistema d’arma.

Secondo fonti locali citate dalla stampa iraniana, l’impatto ha provocato almeno 21 morti e danni a edifici residenziali vicini. L’analisi tecnica dei materiali visivi ha suggerito l’uso di un missile sviluppato dagli Stati Uniti, cambiando il dibattito su responsabilità, regole d’ingaggio e protezione dei civili in aree di conflitto.

Le evidenze visive e la ricostruzione dell’evento

Fotografie e video ripresi sul luogo mostrano schegge e tracce di esplosione diffuse su ampia area: pattern coerenti con dispersione di piccoli proiettili metallici. Esperti di armamenti hanno valutato che i segni materiali e la distribuzione dei danni sono compatibili con un meccanismo che prevede l’esplosione in quota e la dispersione di frammenti, caratteristica nota del Precision Strike Missile (PrSM). Questa valutazione è stata confermata, in termini generali, anche da una fonte statunitense che ha parlato con il New York Times.

Analisi dei danni

Il confronto tra le immagini e i dati tecnici disponibili indica che la morfologia dei crateri, le perforazioni nelle strutture leggere e la diffusione di frammenti piccoli corrispondono all’effetto progettato per il PrSM. Il missile è concepito per detonare sopra il bersaglio e rilasciare proiettili di tungsteno, una soluzione che incrementa la capacità di neutralizzare obiettivi in aree circoscritte, ma che può estendere la pericolosità verso edifici civili contigui. Gli esperti citati hanno sottolineato come la «firma» dei danni visivi sia un elemento chiave per l’identificazione, pur riconoscendo i limiti di un’analisi basata unicamente su immagini.

Caratteristiche del sistema PrSM e implicazioni tecniche

Il Precision Strike Missile è un sistema a gittata relativamente corta sviluppato per fornire colpi di precisione sul campo di battaglia. Il suo design prevede l’utilizzo di una testata che esplode al di sopra del bersaglio, distribuendo piccoli elementi perforanti; in gergo tecnico, si tratta di una munizione che sfrutta la detonazione in quota per aumentare l’area d’effetto senza dipendere da un’esplosione diretta a terra. Questa modalità è efficace contro bersagli scoperti o strutture leggere, ma rappresenta un rischio elevato in contesti urbani dove la presenza di civili è alta.

Perché la frammentazione è centrale

L’effetto di frammentazione con pellet di tungsteno genera numerosi proiettili a elevata velocità che possono attraversare pareti sottili e colpire persone non direttamente vicine all’epicentro. Questa caratteristica spiega la diffusione dei danni documentati a Lamerd e il numero significativo di vittime riportate. Esperti come Jeffrey Lewis e Frederic Gras, citati dalle indagini giornalistiche, hanno indicato che la morfologia dei danni corrisponde a quanto atteso da tale tecnologia, offrendo elementi per collegare il sistema d’arma al teatro dell’evento.

Contesto geopolitico e reazioni

L’attacco si inserisce in una fase di acuta tensione regionale iniziata il 28 febbraio, quando operazioni militari condotte da Israele e Stati Uniti contro l’Iran hanno provocato, secondo resoconti, oltre 1.340 vittime complessive, includendo figure di rilievo come l’allora leader supremo Ali Khamenei. In risposta, Teheran ha lanciato azioni con droni e missili verso paesi e installazioni nella regione, colpendo anche nazioni come Israele, Giordania e Iraq e creando ripercussioni su corridoi aerei e mercati internazionali.

Un portavoce del comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato di recente che le forze statunitensi «non colpiscono indiscriminatamente obiettivi civili», una posizione che entra in contrasto con le accuse sollevate dalle immagini di Lamerd. Il caso ha riacceso il dibattito su controllo delle armi, trasparenza degli attacchi e responsabilità nei confronti dei civili, con richieste di inchieste indipendenti per chiarire dinamiche e responsabilità.

Prospettive e domande aperte

I reporter e gli analisti concordano sulla necessità di ulteriori verifiche sul terreno e di accesso alle fonti primarie per consolidare le conclusioni emerse dalle immagini. Restano questioni tecniche e legali aperte: quale catena di comando ha autorizzato l’impiego del PrSM in quell’area; quali misure di mitigazione sono state adottate per proteggere la popolazione civile; e come questo episodio influenzerà le dinamiche di escalation nella regione. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre le famiglie delle vittime attendono risposte.