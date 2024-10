Coma Cose ha celebrato il loro matrimonio dopo nove anni di relazione. Ecco le valutazioni dei loro outfit: lei ha indossato una pelliccia ispirata a Crudelia De Mon, mentre lui ha optato per una semplice maglietta bianca.

California ha annunciato il grande passo: i Coma_Cose si sono uniti in matrimonio, rivelando la notizia attraverso una storia su Instagram. Le immagini mostrano lei avvolta in una pelliccia in stile Crudelia De Mon, mentre lui indossa una semplice maglietta bianca. La loro scelta estetica è decisamente fuori dagli schemi tradizionali delle nozze. I due si sono incontrati per la prima volta nove anni fa.

L’amore e la musica

I Coma_Cose sono un duo di musica pop composto da Fausto Zanardelli, originario di Gavardo, Brescia, nato nel 1978, e Francesca Mesiano, conosciuta come California, classe 1980 e proveniente da Pordenone. Dopo un periodo iniziale in cui si sono persi nella scena indie, sono emersi grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo.

Nel 2021 hanno lanciato il brano «Fiamme negli occhi», mentre nel 2023 sono tornati con il singolo «L’addio». La loro crescente fama li ha portati a diventare giudici al Jägermusic Lab, un concorso per DJ emergenti, insieme ad Manuelito Hell Raton e ad altri artisti. La finale di questo evento si svolgerà sabato 11 novembre presso i Magazzini Generali di Milano, con ingresso gratuito dalle 20.30 alle 23.30, accessibile a tutti. Annuncio delle nozze.

L’annuncio del loro matrimonio risale all’anno passato, ma a causa di numerosi impegni non erano riusciti a programmare le nozze. «Abbiamo sottovalutato il carico di lavoro dopo il festival: ci sono sessanta date di tour, apparizioni in tv e diverse collaborazioni», avevano spiegato in un’intervista al Corriere della Sera. Tuttavia, in questo periodo stanno finalmente riacquistando il controllo della loro vita privata e si parla di matrimonio nel 2024. L’anno è stato denso di gratificazioni e considerano ogni esperienza come un prezioso dono della loro determinazione. Per poter seguire il loro desiderio di sposarsi, hanno deciso di non partecipare al Festival di quest’anno. Come ribadito nel 2023, «l’addio non è un’opzione», e così, sono riusciti a rendere ufficiale il loro amore mantenendo fede alla loro promessa.