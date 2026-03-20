Come gli scopi militari divergenti tra Stati Uniti e Israele influenzano il commercio energetico

Scopri perché Stati Uniti e Israele perseguono scopi diversi contro l'Iran e come questa spaccatura sta comprimendo i mercati del petrolio e testando accordi governativi come il G-to-G del Kenya

Negli ultimi giorni la coalizione occidentale e regionale coinvolta nel conflitto con l’Iran ha evidenziato più di una linea strategica. Da un lato il Governo degli Stati Uniti ha indicato come priorità la neutralizzazione delle capacità balistiche e navali iraniane, dall’altro Israele ha condotto operazioni mirate anche contro figure e infrastrutture che ritiene strategiche per la leadership di Teheran. Questa divergenza non è solo teorica: produce effetti reali sulle scelte operative e sulle ripercussioni internazionali, in particolare sul mercato energetico e sugli accordi commerciali tra Stati.

In parallelo, paesi terzi come il Kenya si trovano a fare i conti con conseguenze immediate: contratti di approvvigionamento scritti per garantire continuità rischiano di essere messi alla prova da eventi che alterano il transito marittimo e la stabilità dei prezzi. Il quadro mostra come la politica militare e la sicurezza energetica siano oggi intrecciate, con implicazioni che vanno dalle revisioni di prezzo alle possibili misure di sostegno fiscale per stabilizzare i mercati interni.

Obiettivi divergenti: cosa dicono le dichiarazioni ufficiali

Le autorità statunitensi hanno esplicitato come obiettivo la distruzione della capacità di lancio balistico dell’Iran e la riduzione delle sue capacità navali nel Golfo. Secondo audizioni pubbliche, tra cui quella del direttore dell’intelligence, le mosse americane sono state pensate per limitare minacce percepite all’interesse nazionale e alla libertà di navigazione. Obiettivi così tecnici richiedono attacchi a siti di produzione e lancio, non necessariamente a figure politiche o religiose, che invece sono state al centro delle operazioni israeliane.

Differenze operative e simboliche

La strategia israeliana, osservano diversi analisti, è invece più focalizzata sul mondo interno e regionale dell’Iran: prendere di mira dirigenti e strutture che incarnano l’autorità politica o militare dell’avversario ha un valore sia tattico sia simbolico. Questa scelta ha generato tensioni anche nella comunicazione pubblica: dichiarazioni contraddittorie su attacchi a infrastrutture energetiche, come campi gasifici, hanno mostrato una coordinazione sul piano operativo ma non necessariamente una sovrapposizione degli scopi finali. L’esempio recente dell’attacco a impianti energetici ha inoltre provocato reazioni regionali che complicano ulteriormente la situazione.

Effetti sui mercati e rischi per gli accordi statali

Quando la guerra tocca nodi critici come rotte marittime o impianti di produzione, il risultato è una volatilità dei prezzi e una minore prevedibilità per i paesi importatori. La chiusura del Stretto di Hormuz, anche se parziale o temporanea, rappresenta un rischio per l’esportazione di una larga fetta del petrolio marittimo mondiale, con impatti diretti sui contratti e sui costi di trasporto e assicurazione. Questa instabilità mette alla prova meccanismi di approvvigionamento pensati per resistere a shock limitati, ma non a conflitti prolungati o allargati.

Il caso del Kenya e l’accordo G-to-G

Il Kenya ha messo in piedi un accordo G-to-G con società petrolifere statali come Saudi Aramco, Emirates National Oil Co. e Abu Dhabi National Oil Co. per garantire forniture e condizioni di pagamento agevolate. L’intesa, estesa in aprile 2026 per proseguire fino al 2027, prevede un periodo di credito di 180 giorni e ha l’obiettivo di proteggere le riserve valutarie e stabilizzare il costo del carburante. Tuttavia, dichiarazioni di forza maggiore da parte di operatori commerciali e la sospensione di produzione in impianti chiave hanno già dimostrato come anche gli accordi statali possano subire pressioni se il conflitto si espande. I numeri sono eloquenti: i prezzi del greggio Murban sono aumentati di oltre 24,3 percento a oltre $92 per barile, e i prezzi alla pompa a Nairobi sono indicati rispettivamente a Sh178.28 per la benzina e Sh166.54 per il diesel, con revisioni tariffarie che possono ritardare gli effetti ma non eliminarli (revisione Epra del 14 marzo).

Scenari possibili e misure di contenimento

Se il conflitto dovesse prolungarsi o coinvolgere ulteriormente rotte chiave, i governi importatori potrebbero dover ricorrere a sussidi o a strategie di diversificazione degli acquisti. Un ulteriore rischio è la fuga di fornitori commerciali che preferiscono dichiarare forza maggiore anziché sostenere consegne a condizioni sfavorevoli, come già accaduto in alcuni settori del gas. Le soluzioni pratiche includono rafforzare legami bilaterali con compagnie statali, accumulare scorte strategiche e rivedere i meccanismi di copertura valutaria per difendere la stabilità economica interna.

In conclusione, la discrepanza tra le priorità di Stati Uniti e Israele rispetto all’Iran è più di un dettaglio politico: ha conseguenze operative sul campo e ripercussioni economiche su paesi lontani dagli scenari militari. Monitorare la convergenza o la divergenza di scopi e azioni sarà cruciale per comprendere l’evoluzione dei prezzi energetici e la tenuta di accordi strategici come il G-to-G del Kenya.