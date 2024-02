Come rendere la Festa del Papà ancora più speciale? Con i doni personalizzati di Fotoregali.com

La Festa del Papà si avvicina, quella speciale ricorrenza dell’anno in cui è possibile comunicare amore, affetto e sentimenti sinceri a uno degli uomini più importanti della nostra vita. Ma come fare? Per sorprendere il destinatario in modo originale, è sufficiente visitare la proposta di Fotoregali.com. L’e-commerce, attivo nel settore della stampa su materiali speciali dal 2006, offre infatti un’ampia selezione di prodotti, che spaziano dalla stampa su tela ai capi d’abbigliamento. Si tratta di articoli personalizzabili con le proprie fotografie, realizzati da un team di esperti artigiani.

Attivo in ambito digitale dal 2006, Fotoregali.com è l’e-shop che ha portato in esclusiva, in Italia, la stampa su Canvas online. Affermatosi come un prestigioso punto di riferimento a livello nazionale, ha saputo creare una proposta completa e aggiornata, in cui figurano oltre 500 regali personalizzabili.

Tra le numerose alternative accessibili online, infatti, possiamo citare cover per smartphone e tablet, zerbini, tazze, puzzle, calamite, borracce, portachiavi e biglietti d’auguri. Nell’apposita sezione dedicata alla Festa del Papà, poi, s’incontrano anche calzini, scaldacollo, cravatte e cornici fotografiche, soluzioni perfette per rendere il 19 marzo davvero indimenticabile.

Per quanto riguarda la fase di personalizzazione, avviene davvero in pochissimi passaggi. Dopo aver caricato la propria fotografia, l’utente può aggiungere scritte, dediche, clip-art e loghi, in base alle proprie preferenze. I grafici del team, poi, analizzano con cura le immagini, regolando la luminosità e correggendo eventuali difetti. Al termine del processo, è possibile visualizzare un’anteprima gratuita in 3D.

Terminata la personalizzazione, è sufficiente aggiungere i prodotti selezionati al carrello e procedere con il pagamento. Le modalità di transazione implementate online sono sinonimo di sicurezza e massima trasparenza: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

Un preparato servizio di customer care, raggiungibile tramite WhatsApp e numeri telefonici, è sempre pronto a fornire consigli e assistenza, nell’eventualità di dubbi o domande. A ciò, inoltre, si aggiunge una completa sezione “FAQ”, che offre risposte immediate ai quesiti più ricorrenti.

Le spedizioni, portate a destinazione direttamente a casa del cliente da corrieri esperti, si realizzano anche entro 24/48 ore. Nel nostro Paese, poi, diventano gratuite per importi superiori a 29 euro.

Diversi vantaggi arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’acquisto su Fotoregali.com. Un’ampia porzione della proposta, per cominciare, è caratterizzata da riduzioni competitive, che arrivano anche al 60%. A ciò si unisce la speciale promo “Porta un amico”, che riserva sia ai clienti che ai nuovi iscritti un buono da spendere per l’ordine successivo. È prevista, infine, l’opportunità di acquistare dei buoni regalo, dell’importo a scelta.

