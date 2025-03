Come sta Papa Francesco? Ha riposato bene nella 17° notte al Gemelli

Come sta Papa Francesco: riposo positivo nella 17° notte al Gemelli

Nella giornata di ieri, le condizioni del Santo Padre sono rimaste stabili, senza necessità di ventilazione meccanica invasiva. Questa mattina, 3 marzo, sono stati forniti i primi aggiornamenti sul suo stato di salute. Ecco come sta Papa Francesco.

“Il Papa ha riposato bene tutta la notte“. È quanto riferito in una nota stampa diffusa questa mattina, 3 marzo, dalla Sala Stampa della Santa Sede riguardo alle condizioni di salute del Pontefice, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 marzo, la Sala Stampa Vaticana aveva comunicato che le condizioni di Papa Francesco erano stabili e che il quadro clinico risultava complesso, motivo per cui la prognosi continua ad essere riservata.

“Il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico”.

Dopo la crisi di broncospasmo di venerdì, non ci sarebbero state ulteriori complicazioni. I medici avevano previsto 24-48 ore per monitorare eventuali peggioramenti.

I ringraziamenti di Papa Francesco

Nel messaggio per l’Angelus, che il Papa non ha potuto guidare personalmente ma ha voluto fosse diffuso, si è rivolto ai fedeli esprimendo gratitudine verso i medici che lo stanno curando nell’ospedale dove è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Il Pontefice ha guardato al futuro con fiducia e speranza, concludendo con un ‘arrivederci’ ai fedeli.