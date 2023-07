Home > Video > Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid: l'ira di Roberto Speranza Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid: l'ira di Roberto Speranza

"Che clamorosa occasione mancata. Noi saremmo entusiasti di dare una mano e capire insieme come si potrebbero trovare strade per rafforzare la sanità. Purtroppo questa commissione impostata ignorando tutte le proposte delle opposizioni ha una sola finalità: mettere su un vero e proprio tribunale politico per colpire gli esponenti dei governi che vi hanno preceduto. Questa commissione per come l'avete pensata è indegna di un grande Paese come l'Italia". L'ex Ministro Roberto Speranza è intervenuto in aula in merito alla decisione di istituire una Commissione d'inchiesta per la gestione del Covid.