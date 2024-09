Oggi, martedì 17 settembre 2024, è la giornata della presentazione della nuova Commissione Europea. La presidente Ursula von der Leyen ha ufficializzato la sua nuova squadra.

Commissione europea: le nomine di von der Leyen

Ursula von der Leyen ha parlato alla Conferenza dei capigruppo del Parlamento Ue e ha svelato la sua nuova squadra in una conferenza stampa. Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte. I sei ruoli apicali, come riportato da Sky Tg24, spetteranno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stephane Séjourné, alla estone Kaja Kallas, alla romena Roxana Minzatu e all’italiano Raffaele Fitto. Cinque i nuovi portafogli, proposta che prevede i commissari al Mediterraneo, alla Difesa e Sicurezza, al Commercio e alla Sicurezza Economica. Un unico portafoglio includerà Energia e Politiche abitative e un’altro su Fisco, Clima e Crescita Verde.

“Il nuovo collegio della Commissione è basato sulle nostre linee guida politiche” ha dichiarato von der Leyen presentando la nuova Commissione, sottolineando che sono state settimane intense di negoziati. La presidente ha indicato la volontà di seguire “le raccomandazioni del rapporto Draghi” per un’Europa “più fluida, più interconnessa, più coordinata” nelle sue “diverse politiche“.

Commissione europea: la squadra di von der Leyen

Il collegio sarà composto per il 40% da donne. Il lituano Andrius Kubilius è il nuovo commissario alla difesa, che si occuperà anche di aumentare la capacità industriale del settore bellico. La slovena Marta Los sarà la commissaria all’allargamento e per il vicinato orientale, che si occuperà anche del sostegno all’Ucraina, alla sua ricostruzione, e aiuterà i Paesi candidati nel percorso d’ingresso nell’Ue. Scelti l’austriaco Magnus Brunner come commissario agli Affari interni e alle migrazioni, il danese Dan Jorgensen come commissario all’Energia e alla Casa, il greco Tzitzikostas come commissario ai Trasporti e Turismo, il lussemburghese Crhistophe Hansen come commissario dell’Agricoltura, Wopke Hoekstra, dei Paesi Bassi, come commissario per il clima. La portoghese Maria Luis Albuquerque sarà commissaria responsabile per i Servizi finanziari, i risparmi e l’Unione degli investimenti, mentre il lettone Valdis Dombrovskis avrà un doppio ruolo, ovvero commissario all’Economia e alla produttività e commissario per l’attuazione e al semplificazione. Lo slovacco Maroš Šefčovič sarà commissario per il Commercio e la Sicurezza aEconomica e avrà un secondo incarico, ovvero quello di commissario per le Relazioni inter-istituzionali e la trasparenza. La croata Dubravka Šuica sarà il commissario per il Mediterraneo e sarà responsabile del vicinato meridionale.