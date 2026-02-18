Comunali il 24 e 25 maggio: quando si voterà nei 626 comuni e quali capoluoghi interessano

Comunali il 24 e 25 maggio: quando si voterà nei 626 comuni e quali capoluog...

Comunali il 24 e 25 maggio: quando si voterà nei 626 comuni e quali capoluog...

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha comunicato al Consiglio dei ministri che le elezioni per rinnovare sindaci e consigli comunali si svolgeranno il 24 e il 25 maggio in 626 comuni, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e l'8 giugno

Il governo ha calendarizzato le prossime elezioni comunali: si voterà il 24 e il 25 maggio nei 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del Consiglio dei ministri. Se necessario, il turno di ballottaggio è previsto per il 7 e l’8 giugno.

Tra i centri chiamati alle urne ci sono sia piccoli comuni sia quindici capoluoghi di provincia, fra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani e Crotone.

Proprio la presenza di numerose città importanti rende questa tornata particolarmente significativa per l’assetto amministrativo locale e per gli equilibri politici regionali.

Cosa succederà nei prossimi giorni

– Le prefetture e gli uffici comunali pubblicheranno a breve calendari dettagliati e note tecniche con le istruzioni operative. – Sarà necessario predisporre i seggi, compilare i verbali e reclutare il personale addetto alle operazioni di voto. – Verranno fornite indicazioni sul controllo delle liste elettorali e sulle modalità di assistenza agli elettori con esigenze particolari.

Per i residenti

Gli elettori riceveranno comunicazioni ufficiali su seggi, orari e modalità di voto. Conviene verificare in anticipo l’iscrizione nelle liste elettorali e i propri dati anagrafici per evitare inconvenienti il giorno delle votazioni.

Impatto operativo

Gli enti locali dovranno potenziare i servizi di mobilità e sicurezza nei giorni delle consultazioni per garantire l’accesso al voto e ridurre disagi. Le prefetture coordineranno i piani logistici e i controlli necessari per assicurare trasparenza e regolarità delle procedure.

Il ballottaggio

Il secondo turno si svolgerà nei comuni in cui nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo voto: al ballottaggio partecipano i due più votati. Le date indicate – 7 e 8 giugno – lasciano il tempo per completare gli scrutini, gestire eventuali contestazioni e predisporre l’organizzazione della nuova tornata.

Conseguenze politiche

Un risultato diverso al secondo turno può cambiare gli equilibri nelle amministrazioni locali; partiti e coalizioni rivedranno alleanze e strategie di mobilitazione nelle settimane successive al primo turno. Le decisioni nei capoluoghi avranno anche un peso simbolico e pratico sulle dinamiche regionali. Ora inizia la fase operativa: pubblicazione delle note tecniche, diffusione dei calendari e avvio della logistica necessaria per gestire seggi, personale e servizi di supporto. Chi organizza e chi vota ha poco tempo per prepararsi: le prefetture e i comuni forniranno a breve tutte le informazioni pratiche.