Con il Centralino Virtuale Totale, First Point rende la tecnologia più “umana”

(Adnkronos) – La società di Fidenza si afferma nel mondo delle telecomunicazioni con servizi che danno valore umano ai sistemi digitali

La digitalizzazione è un processo che riguarda tutti noi in ogni ambito in cui si svolge la nostra quotidianità. Al lavoro, in famiglia, nel nostro tempo libero: le nuove tecnologie ci offrono una gamma di soluzioni tutte da esplorare e da vivere con la curiosità e il coinvolgimento di cui solo l’essere umano è capace. Sì, perché l’innovazione tecnologica avrà sempre bisogno della mano dell’uomo per completarsi in quanto strumento di aggregazione e inclusione, di accessibilità e scoperta. First Point, società nata a Fidenza nel 1999 e specializzata nel settore dell’Information and Communication Technology, questo concetto lo conosce bene e lo ha applicato in ogni ramo di ricerca che ha avviato in questi anni di presenza sul mercato.

Concepita dalle menti di Daniele Montorsi e Andrea Scarabelli, First Point ha conosciuto un notevole sviluppo sin dai primi anni dalla sua creazione. “Abbiamo iniziato collaborando con varie aziende locali, per poi diventare partner dei principali gruppi agenti assicurativi italiani”, racconta Andrea Scarabelli. “Quando, nel 2016, abbiamo deciso di avventurarci nell’intricato mondo delle telecomunicazioni, introducendo per la prima volta un centralino basato sulla tecnologia cloud, il Centralino Virtuale Totale, siamo diventati un punto di riferimento a livello nazionale nel settore assicurativo e un partner sempre più affidabile per chi cerca una soluzione nel mondo della telefonia fissa. Progettare, sviluppare e gestire infrastrutture informatiche e di telecomunicazione per le aziende che vogliono sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle nuove tecnologie: questa è la nostra missione”.

Con più di tremila tra aziende e agenzie che si sono affidate ai suoi servizi IT e TLC, e con un tasso di soddisfazione che si attesta intorno al 99 percento, First Point è una delle realtà che meglio di tutte ha saputo cogliere le sfide che il mercato ha posto in essere negli ultimi vent’anni, interpretando in maniera dinamica i cambiamenti del settore e puntando su un servizio di assistenza rapido e qualificato, competente e proattivo. “Il nostro Centralino Virtuale Totale è la massima espressione di come affrontiamo le sfide e della nostra ambizione di diventare un punto di riferimento per l’industria 4.0”, spiega l’esperto informatico. “Grazie al CVT le aziende possono abbattere i costi e ottimizzare i tempi di lavoro, offrendo un servizio versatile e cucito in maniera sartoriale sulle esigenze del cliente. Stiamo parlando di un sistema in grado di controllare le statistiche, analizzare i dati delle chiamate e fare in modo che nessun cliente sia mai lasciato in attesa. Inoltre, con l’App per il cellulare o il desktop phone per PC, sarà come avere il telefono aziendale sempre con sé, per organizzare e partecipare ad audio e videoconferenze in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Il tutto senza alcun investimento iniziale né problemi di obsolescenza o di guasti e rotture. E, ovviamente, assistenza e manutenzione sono incluse in un unico canone”.

Telecomunicazioni al servizio della tecnologia, tecnologia al servizio dell’uomo: ecco cosa intendiamo quando descriviamo i servizi di First Point, una realtà che ha saputo rimettere il valore umano al centro esplorando le nuove frontiere della digitalizzazione. “Crediamo fortemente che sia necessario rendere la tecnologia accessibile e fruibile da tutti, come volessimo democraticizzare i processi digitali”, afferma Daniele Montorsi. “Sappiamo bene che alcuni clienti non sono particolarmente inclini a comprendere la tecnologia e necessitano di aiuto e consulenza continui e dedicati. Noi, oltre a consentire l'auto-gestione tramite le nostre piattaforme, siamo disponibili dall’inizio alla fine, offriamo un servizio chiavi-in-mano che fa sentire coccolati. D’altronde, è anche una nostra responsabilità mettere a disposizione di tutti le competenze che abbiamo maturato in così tanti anni di professione in ambito tecnologico”.

Ma First Point ha voluto dare risalto all’apporto umano anche nella conformazione del suo assetto aziendale: in un gruppo di circa 50 dipendenti, il concetto di squadra si respira in ogni progetto, in ogni chiacchiera informale, in ogni iniziativa collettiva. “Per noi è fondamentale esaltare il talento dei giovani e la diversità di genere, elemento che ci ha sempre caratterizzato”, conclude l’imprenditore digitale. “Ci piace pensare di fungere da fucina di professionisti, persone che sviluppano la loro passione all’interno del nostro team, dedicando tempo alla scoperta e alla ricerca di soluzioni ad alto impatto sociale, proprio come il Centralino Virtuale Totale, anch’esso prodotto di un lavoro collettivo e frutto delle relazioni umane che stringiamo con collaboratori, clienti e utenti finali”.

Ai numeri, forniti dal Direttore Commerciale First Point Giuseppe Perito, non resta che descrivere una situazione di grande entusiasmo: oltre il 20% di incremento del fatturato annuo negli ultimi anni e la previsione di superare i 5 milioni di euro nel 2023. Successi, questi raggiunti, già riconosciuti e certificati dall'Istituto di Qualità tedesco ITQF, che ha inserito First Point tra le 800 aziende italiane con la crescita organica più elevata negli ultimi due anni. In un mondo in cui la tecnologia fa passi da gigante ogni giorno e davanti al quale a volte ci sentiamo spaesati, First Point ci offre una mano alla quale aggrapparci, per dare valore al nostro tempo e alle relazioni umane che stringiamo quotidianamente.

https://www.firstpoint.website/