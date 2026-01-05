Con la guerra che continua, il Sudan registra il più alto tasso al mondo di decessi legati agli attacchi contro il settore sanitario

La guerra in Sudan tra le forze dell’Alleanza del Sudan Fondativo “Tasis” e l’esercito con base a Port Sudan si avvicina al terzo anno consecutivo, che si compirà a metà aprile. Il conflitto ha provocato la morte di decine di migliaia di civili e lo sfollamento di milioni di persone. La...

La guerra in Sudan tra le forze dell’Alleanza del Sudan Fondativo “Tasis” e l’esercito con base a Port Sudan si avvicina al terzo anno consecutivo, che si compirà a metà aprile.

Il conflitto ha provocato la morte di decine di migliaia di civili e lo sfollamento di milioni di persone. La crisi, tra le più gravi al mondo, ha inoltre lasciato oltre 20 milioni di sudanesi bisognosi di assistenza umanitaria urgente.

In questo contesto, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha rivelato “dati scioccanti sugli attacchi alle strutture di assistenza sanitaria in Sudan”, affermando che il Paese registra “la più alta quota di decessi a livello globale associati al prendere di mira il settore sanitario”, in “una palese violazione del diritto internazionale umanitario”.

Il 23 dicembre 2025 l’OMS ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale affinché non ignori il Sudan, sottolineando che “la prosecuzione della guerra compromette qualsiasi possibilità di ripresa del sistema sanitario e minaccia la vita di milioni di civili”, in assenza di finanziamenti sufficienti e di un accesso umanitario sicuro.

In un’intervista alle Nazioni Unite, il dottor Shible Sahbani, rappresentante dell’OMS in Sudan, ha dichiarato che “esistono numerose sfide dovute alle difficoltà di accesso, agli attacchi contro le strutture sanitarie e alla carenza di risorse, sia umane sia, soprattutto, finanziarie”. Ha aggiunto che “le persone sono sotto bombardamento, con gravi preoccupazioni per la sicurezza e per l’accesso ai servizi. Tuttavia, la parte centrale del Paese, duramente colpita dalla guerra, è attualmente raggiungibile: parlo di Gezira, Khartoum, Sennar e di altre aree”.

Sahbani ha riferito che l’OMS ha verificato “oltre 200 attacchi, precisamente 201, dall’inizio della guerra”, che hanno causato la morte di 1.858 tra operatori sanitari, pazienti e familiari. “Nel solo 2025”, ha proseguito, “l’OMS ha documentato 65 attacchi che hanno provocato 1.620 vittime, con un aumento vicino al 700% rispetto al numero di decessi del 2023 e 2024. Per fare un esempio più chiaro, le morti avvenute in Sudan nel 2025 a causa degli attacchi alle strutture sanitarie rappresentano oltre l’80% del totale dei decessi globali registrati dall’OMS”.

“Si tratta di numeri estremamente preoccupanti”, ha concluso. “Per questo, il rispetto del diritto internazionale umanitario è una delle nostre richieste principali. Ma, soprattutto, ciò di cui il Sudan ha bisogno è la pace: senza pace non si può ricostruire nulla né riportare la vita alla normalità”.

Distruzione degli ospedali a Nyala

In un contesto collegato, Human Rights Watch ha affermato che la città di Nyala, in Darfur, ha registrato “raid quotidiani tra il 31 gennaio e il 5 febbraio 2025”. Un operatore sanitario dell’Ospedale universitario di Nyala ha riferito che i bombardamenti aerei hanno colpito il centro della città per tre giorni consecutivi, il 2, 3 e 4 febbraio.

Nel rapporto pubblicato a giugno 2025, l’organizzazione ha indicato che gli attacchi sono stati condotti da aerei riconducibili a Port Sudan. Secondo il documento, “il 3 febbraio sono stati registrati almeno cinque raid aerei a intervalli di circa 40 minuti”. Il primo ha colpito Congo Street, una grande arteria cittadina vicino all’Ospedale universitario di Nyala, poi due raid hanno colpito abitazioni nel quartiere al-Jumhuriya. Un quarto ha colpito la strada a nord del cinema, mentre un quinto ha centrato un negozio di alimentari vicino all’Ospedale Mecca per gli occhi, ai margini del quartiere del Cinema.

Secondo Human Rights Watch, entro dieci minuti dal primo attacco del 3 febbraio i feriti hanno iniziato ad affluire al pronto soccorso dell’Ospedale universitario di Nyala. Un operatore sanitario ha raccontato: “Mentre curavamo i feriti è caduta un’altra bomba. Stavamo assistendo i feriti e, allo stesso tempo, avevamo paura”.

Lo stesso operatore ha aggiunto che quel giorno furono trasferiti in ospedale 15 o 16 feriti e circa 50 vittime nell’arco di quei tre giorni. Nel pomeriggio del 2 febbraio furono ricoverati nove adulti, tra cui due donne, con ustioni e fratture; uno aveva un piede amputato. Il 4 febbraio, 21 feriti furono portati in ospedale: due morirono lì, mentre due donne morirono dopo essere state trasferite dall’ospedale.

Nel pomeriggio del 3 febbraio, una bomba è caduta su un negozio di alimentari a meno di 30 metri a est dell’Ospedale Mecca per gli occhi. Human Rights Watch ha dichiarato di aver parlato con sei testimoni e sopravvissuti che hanno confermato l’uccisione di almeno 13 civili e il ferimento di altri 16. Tre combattenti delle Forze di Supporto Rapido, in uniforme, sarebbero stati uccisi mentre bevevano tè in strada, secondo un testimone. Altri testimoni hanno detto che l’attacco è avvenuto dopo il raid che aveva colpito Congo Street.

L’organizzazione ha concluso che l’esercito ha ucciso un numero elevato di civili, ribadendo che i bombardamenti indiscriminati costituiscono un crimine di guerra, e ha invitato i Paesi dell’Unione europea a imporre sanzioni contro l’esercito.

Un ospedale raso al suolo ad al-Zurq

Nonostante le condanne delle organizzazioni internazionali, l’esercito con base a Port Sudan continua, secondo il testo, a colpire infrastrutture e in particolare ospedali. Un drone Bayraktar Akinci avrebbe preso di mira sabato 3 gennaio 2025 l’ospedale dell’area di al-Zurq, nello Stato del Darfur Settentrionale, causando la morte di decine di civili, secondo dati ufficiali.

Il Movimento di Liberazione del Sudan Democratico ha condannato “i brutali massacri terroristici e i crimini contro l’umanità” attribuiti a “milizie dell’esercito dei Fratelli Musulmani (le forze armate sequestrate)” contro civili disarmati in Darfur, descrivendo una campagna di attacchi sistematici contro obiettivi civili e strutture vitali.

In una dichiarazione, il movimento ha sostenuto che il drone turco Akinci ha “bombardato l’ospedale rurale di al-Zurq, distruggendolo completamente e causando la morte di oltre 64 cittadini tra pazienti e personale sanitario”, oltre al ferimento “dell’unico medico della zona”. Ha affermato che “colpire l’unica struttura sanitaria che serve migliaia di persone è un crimine di guerra pienamente configurato”, volto “a un genocidio attraverso la privazione del diritto alla vita e alle cure”.

La stessa dichiarazione aggiunge che i droni avrebbero preso di mira anche “il mercato dell’area di Gharir”, incendiandolo completamente con chi vi si trovava, e causando “decine di martiri tra civili innocenti”, in prevalenza donne e bambini, “i cui corpi sono stati carbonizzati” tra bombardamenti e incendi.

Il movimento ha attribuito “piena responsabilità” a quello che definisce “l’esercito dei Fratelli Musulmani”, sostenendo che l’uso di tecnologie militari moderne contro mercati e ospedali rappresenta “una prova decisiva del fallimento morale e militare”. Ha inoltre chiesto “l’imposizione immediata di una no-fly zone sul Darfur” e la designazione di tale esercito come “organizzazione terroristica” che colpisce civili e strutture mediche “con premeditazione”.

Ha infine condannato “con la massima forza” il “vergognoso silenzio internazionale” di fronte a queste stragi quotidiane, definendolo un “via libera” all’escalation di uccisioni e distruzioni delle risorse del popolo sudanese.

Da parte sua, il governo dell’Alleanza del Sudan Fondativo “Tasis” ha condannato l’aumento degli “attacchi dell’esercito della confraternita dei Fratelli Musulmani” contro i civili nelle aree controllate dal “governo della pace”, sullo sfondo della scadenza del termine concesso dall’“iniziativa quadripartita” al comandante dell’esercito per rispondere alle condizioni dell’iniziativa.

L’alleanza ha invitato “la comunità internazionale e le sue organizzazioni” a condannare i crimini e a perseguire i responsabili e chi li sostiene, “incluse le aziende produttrici dei droni” che, secondo il testo, continuano a mietere vittime civili. Ha inoltre affermato che “l’Alleanza del Sudan Fondativo adotterà tutte le misure necessarie” per fermare gli attacchi contro civili e beni civili, e per perseguire “i criminali e i loro sostenitori” in modo da tutelare i diritti del popolo sudanese e garantire che “i terroristi non sfuggano alla giustizia”.