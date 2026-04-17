Concertone 1 maggio a Roma, Arisa e Spollon in pole per la conduzione. Ditonellapiaga e Syf nel cast

(Adnkronos) - Arisa e Pierpaolo Spollon in pole position per la conduzione del Concertone del primo maggio 2026 in piazza San Giovanni a Roma e in diretta su Rai3. I nomi della cantante e dell'attore, anticipati da 'L'Espresso', rimbalzano da ieri sul web e trovano conferma anche in ambienti vicin...

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Arisa e Pierpaolo Spollon in pole position per la conduzione del Concertone del primo maggio 2026 in piazza San Giovanni a Roma e in diretta su Rai3. I nomi della cantante e dell’attore, anticipati da ‘L’Espresso’, rimbalzano da ieri sul web e trovano conferma anche in ambienti vicini all’organizzazione. Ma, in attesa di un’ufficializzazione, non è chiaro se siano stati già firmati i relativi contratti.

Arisa è reduce dalla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Magica favola’ ed ha all’attivo diverse collaborazioni televisive con la Rai, da ‘The Voice’ a ‘Canzonissima’. Spollon è molto noto per le sue interpretazioni in alcuni dei titoli di punta della fiction Rai, da ‘L’allieva’ a ‘Doc – Nelle tue mani’, da ‘Blanca’ a ‘Che Dio ci aiuti’.

Nel frattempo prende sempre più forma il cast musicale che sarà protagonista sul palco della lunga maratona di piazza San Giovanni. Dopo l’annuncio dei Litfiba e di Riccardo Cocciante, sono stati ufficializzati sull’account Instagram dell’evento anche Emma Nolde, La Niña, Angelica Bove, Sayf, Eddie Brock, Ditonellapiaga, Birthh e Frah Quintale.

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