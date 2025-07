Concorso Ministero della Giustizia 2025: previste 2.970 assunzioni in tutta Italia per profili diplomati e laureati. Tutti i dettagli.

È stato pubblicato il nuovo bando di concorso del Ministero della Giustizia per il 2025, che prevede 2.970 assunzioni in diverse figure professionali, rivolte sia a diplomati che a laureati. Un’opportunità importante per chi aspira a entrare nella Pubblica Amministrazione e cerca un impiego stabile nel settore giudiziario. Il bando definisce i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda e le prove d’esame previste.

Ecco nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere per partecipare.

Concorso Ministero della Giustizia 2025: bando per 2.970 posti

Il Ministero della Giustizia ha indetto un importante concorso pubblico per il reclutamento di 2.970 unità di personale, da inserire negli uffici giudiziari sull’intero territorio nazionale. Si tratta di un’opportunità significativa sia per diplomati, che potranno accedere all’Area Assistenti con 2.600 posti disponibili, sia per laureati in ambito giuridico, economico o politico, per cui sono previsti 370 incarichi da Funzionario UNEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti).

Le sedi interessate includono tutte le principali città italiane – tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Palermo e Venezia – ma anche realtà meno centrali, garantendo una distribuzione capillare dei posti. Alcune assegnazioni riguardano anche uffici di particolare rilevanza istituzionale come la Corte Suprema di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia.

Concorso Ministero della Giustizia 2025, bando per 2.970 posti: come fare domanda, requisiti

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA.gov.it entro il 28 agosto 2025. Per accedere alla procedura è indispensabile essere in possesso di SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS, oltre a una casella di Posta Elettronica Certificata personale.

I requisiti generali comprendono la maggiore età, la cittadinanza italiana o equivalente, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di precedenti penali incompatibili con l’impiego pubblico. I candidati all’Area Assistenti devono possedere almeno un diploma di scuola secondaria superiore, mentre per l’Area Funzionari è richiesta una laurea triennale o magistrale in discipline come Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Servizio sociale, Sociologia, Relazioni internazionali e simili.

La selezione consisterà in una sola prova scritta, composta da 40 domande a risposta multipla da completare in 60 minuti. Il test prevede quesiti specifici sulla materia, logica e situazioni pratiche di lavoro. Per essere ammessi in graduatoria, sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30.