Concorso sociale Myplant & Garden: progettare un giardino per bambini in difficoltà

Myplant & Garden ha presentato il bando «Un giardino in cui ri-fiorire», un concorso volto a trasformare un’area verde destinata a bambini e adolescenti in difficoltà. L’iniziativa, promossa da Fondazione Minoprio in collaborazione con Myplant e Aiapp e patrocinata dall’Ordine degli Architetti Ppc della provincia di Milano, mette a disposizione competenze professionali e risorse per progetti a finalità sociale e formativa. Le iscrizioni sono gratuite e scadono il 26 marzo 2026.

Il luogo e la missione del progetto

Il sito oggetto del bando è la sede dell’Associazione Caf – Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi, realtà del privato sociale milanese attiva dal 1979. Qui sono accolti bambini e ragazzi dai 3 ai 21 anni, vittime di violenza o maltrattamento, allontanati dal nucleo d’origine su disposizione del tribunale per i minorenni. L’intervento intende rendere lo spazio verde più funzionale e protetto, preservandone la vocazione di luogo di crescita e recupero.

Requisiti funzionali e uso dello spazio

Il progetto dovrà conservare e integrare le attrezzature esistenti: area giochi, campetto multisport e orti. Sono richiesti percorsi che colleghino le diverse zone e garantiscano l’accessibilità fino a 30 utenti. Deve essere previsto un percorso perimetrale, mantenuto entro le siepi esistenti per tutelare la privacy, utilizzabile con biciclette, pattini, monopattini e skateboard. L’intervento dovrà includere spazi flessibili per la socializzazione e laboratori informali, con pavimentazioni e coperture adeguate ove necessario.

Linee guida botaniche, materiali e sicurezza

La componente vegetale, attualmente dominata da specie sempreverdi, potrà essere integrata con piante fiorite o da frutto compatibili con la sicurezza dei bambini. Si privilegeranno essenze a bassa manutenzione, materiali naturali e arredi semplici da gestire, per contenere i costi operativi e facilitare la cura futura. Per ogni proposta è richiesto un computo metrico di massima e il rispetto di un vincolo di spesa pari a 30.000 euro.

Accessibilità e gestione nel tempo

Particolare attenzione dovrà essere riservata a sicurezza e facilità di manutenzione. Le soluzioni proposte devono conciliare creatività e praticità, prevedendo pavimentazioni adeguate, arredi resistenti e piante non tossiche. Inoltre, i progetti devono rispettare le normative vigenti per spazi destinati a minori.

Chi può partecipare e modalità di realizzazione

Il bando è rivolto a professionisti del verde e del paesaggio: architetti, agronomi, paesaggisti, garden designer, vivaisti e artisti, singolarmente o in forma associata. La partecipazione è gratuita. Il progetto selezionato sarà realizzato con il contributo diretto di Myplant per la fornitura del verde. La realizzazione pratica coinvolgerà gli allievi della Fondazione Minoprio Its Academy, coordinati dal progettista vincitore e affiancati da un docente tecnico.

Commissione e criteri di valutazione

La commissione valuterà i progetti in base a coerenza con il tema, livello di innovazione, fattibilità, facilità di manutenzione, contenimento dei costi e sostenibilità ambientale e sociale. Faranno parte della giuria docenti e tecnici della Fondazione Minoprio Its Academy, rappresentanti di Aiapp, dell’Ordine degli Architetti della provincia di Milano, della manifestazione Myplant & Garden e esperti dell’Associazione Caf. La composizione completa della commissione e il testo integrale del bando saranno pubblicati sui siti ufficiali della Fondazione Minoprio e di Myplant & Garden.

Valore sociale e opportunità formative

L’iniziativa è inserita nel progetto «I Giardini di Myplant», attivo dal 2016, che unisce volontariato, formazione e competenza professionale per interventi gratuiti a beneficio di comunità fragili. Il modello dimostra come il paesaggio possa essere uno strumento concreto di responsabilità sociale, con benefici duraturi per utenti, studenti e comunità locali. Per partecipare o ottenere ulteriori dettagli è necessario consultare i canali ufficiali e rispettare la scadenza delle iscrizioni: le domande devono pervenire entro il 26 marzo 2026.