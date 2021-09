Coni: Malagò, 'sport e sostenibilità sempre più legati'

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – "L'agenda 2020+5 del Cio ha riscritto le regole degli eventi olimpici. Oggi il tema della sostenibilità è coniugato a 360 gradi. Milano-Cortina, la candidatura che abbiamo presentato confrontandoci con Stoccolma, è stata esattamente incentrata su questi aspetti.

Abbiamo non a caso il 90% degli impianti già esistenti. Abbiamo scelto sedi diffuse sul territorio italiano mettendo in rete le eccellenze ed evitando sprechi finanziari e ambientali. Per questo lo sport e la sostenibilità sono sempre più legati". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso del suo intervento all’evento “Forum Sostenibilità – La Grande Sfida per il futuro”, organizzato dal Sole 24 Ore