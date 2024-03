Consegnati i ‘Francigena Fidenza Award’, Marra, Fontana e Pionati tra premiati

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Una lode alla carriera riconosciuta a giornalisti che si sono distinti in modo particolare nella professione di “narratore di fatti e di luoghi". Con questo obiettivo è stato consegnato oggi il ‘Francigena Fidenza, Award’, premio giornalistico per “artisti della parola e delle immagini”, consegnato nel corso di un evento a Palazzo dell’Informazione, sede dell’Adnkronos, dove è stato anche presentato il ‘Francigena Fidenza Festival’, dedicato ai Cammini d’Italia e d’Europa, che si terrà dall’11 al 14 aprile.

Il premio giornalistico, ideato dall’autrice Rossana Tosto, è promosso dal Comune di Fidenza e dall'Associazione Europea delle vie Francigene (Aevf) ed è stato conferito per alta professionalità, il merito, il talento, la passione, lavoglia di scoprire e di comunicare profusi nel lavoro. “II premio – spiega Rossana Tosto – rappresenta un concreto segno di apprezzamento e un encomio per i giornalisti il cui percorso professionale si distingue per l'uso di linguaggi autentici, verificati e orientati al futuro. Come i pellegrini lungo la Via Francigena, essi tracciano il percorso dell'informazione e dell'inclusione. I destinatari del premio sono agenzie di stampa, quotidiani, radio, tv. Riflettendo sull'essenza dei 'cammini', di cui la Francigena è la Via, ritengo che la stampa tracci il cammino quotidiano della conoscenza”.

Il 'Francigena Fidenza Award' è stato conferito, per le agenzie di stampa, al presidente del Gruppo editoriale Adnkronos, cav. Giuseppe Marra, alla direttrice di Agi, Rita Lofano e al direttore di Askanews, Gianni Todini. Per i quotidiani i riconoscimenti vanno al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e a Valeria Arnaldi, redattrice dei servizi speciali de 'Il Messaggero'. Riconoscimento anche al giornalista Giuseppe Cerasa, direttore de 'Le Guide di Repubblica'. Per le radio il premio è attribuito a Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio Rai e di Radio 1 e a Massimiliano Menichetti responsabile di Radio Vaticana – Vatican News. Per le tv vengono premiati: Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, Marzia Roncacci del Tg2 Italia Europa, Paolo Di Lorenzo del Tg5. “E' un premio particolarmente gratificante e mi ha commosso”, ha sottolineato il presidente di Adnkronos, Pippo Marra, esprimendo la disponibilità a collaborare perché “l’Adnkronos è strumento di informazione”.

Nella menzione del premio conferito al presidente di Adnkronos si sottolinea: “Celebriamo l'eccellenza nel giornalismo con Giuseppe Marra, fondatore del gruppo editoriale Adnkronos, del cui successo è l'artefice, insignito con il ‘Francigena Fidenza Award’ per la sua straordinaria leadership nell'informazione di qualità. Il suo talento imprenditoriale e giornalistico si erge come un faro di visione e impegno – si osserva – L'instancabile presidente viene premiato per lo straordinario contributo dato al mondo della comunicazione e per una informazione sempre accurata e di notevole impatto. Con passione e dedizione infinita, guida il Gruppo attraverso le mutevoli sfide del panorama mediatico contemporaneo, trasformando gli ostacoli in opportunità e mantenendo salda l'integrità e l'obiettività. A lui va un riconoscimento speciale per l'incrollabile determinazione nel perseguire i massimi vertici del giornalismo, ispirando e formando le nuove generazioni con le sue doti di autentico artista della parola e delle immagini”.

Direttori e giornalisti si sono alternati sul palco per ritirare il riconoscimento, intervallati dalle letture delle menzioni da parte dell'attore Roberto M. Iannone. Il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana ha posto l’attenzione sul lavoro per raccontare “con passione e impegno ciò che l’Italia è capace di esprimere in termini di storia, eccellenze, qualità e futuro”. Il direttore di Rai Giornale Radio e Rai Radio 1 Francesco Pionati ha ribadito che siamo in “epoca di grandi cambiamenti” ricordando che per la radio "c'è un problema di crossmedialità. Da poco abbiamo iniziato una radio trasferita parzialmente su video con grande successo e siamo impegnati su questo fronte".

La direttrice dell’Agi Rita Lofano ha ricordato che “il premio punta a valorizzare la via Francigena e la necessità di una narrazione accurata per ricostruire la bellezza e l'importanza dei cammini partendo dalla cultura, dall’approfondimento e intraprendendo la strada dell’inclusione a partire da quella femminile”. Gianni Todini, direttore di Askanews, ha sottolineato che “in un’epoca social serve un giornalismo lento ed è la missione che noi, come agenzie, cerchiamo di mettere in campo”.

Il direttore de Le Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa ha ricordato che “c’è tanto spazio per raccontare il bello dell’Italia e specie delle piccole cose dell’Italia”. “Sono sempre stata felice di accompagnarvi e raccontarvi”, ha detto la giornalista del Messaggero Valeria Arnaldi.

“Voi siete fautori di speranza e pace. L’Europa e il Medio Oriente sono ferite dalla guerra e cammino significa anche incontro e nell’incontro si superano le diffidenze e si costruisce la pace”, ha precisato Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana – Vatican news. Per la direttrice di Rai Cultura Calandrelli ha ritirato il premio Riccardo Lanzidei, responsabile web e social network di Rai Cultura ricordando l'impegno nel dare "risalto a eventi e festival sul territorio nazionale".

"In televisione spesso si tende a spettacolarizzare la notizia e trovo che ciò sia irrispettoso verso il telespettatore – ha detto Marzia Roncacci, giornalista del Tg2 Italia Europa – L'informazione deve essere pura e pulita e, a proposito di 'cammini', se continuiamo su questo cammino saremo apprezzati". Infine il giornalista del Tg5 Paolo Di Lorenzo ha ricordato l'impegno della redazione nel "raccontare un'altra Italia. Mi sento nella filosofia del Festival, un viver lento, riflettere e fare le cose a piccoli passi: non sempre riusciamo, perché il telegiornale ha tempi contingentati, ma ci proviamo". Una menzione è infine andata al Gruppo dei Dodici, impegnato nella promozione della via Francigena.