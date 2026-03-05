Consiglio di Cooperazione del Golfo e Ue: condanna e appello alla diplomazia

I vertici europei e del Golfo hanno espresso una condanna netta degli attacchi iraniani, ribadendo la priorità della sicurezza nazionale e la necessità di tornare alla diplomazia

La tensione nel Golfo è salita bruscamente: Unione Europea e monarchie del Golfo hanno condannato con fermezza gli attacchi attribuiti all’Iran, definendoli ingiustificati e chiedendo un cessate il fuoco immediato. I ministri coinvolti hanno richiamato al rispetto delle norme internazionali e del diritto umanitario, mentre i mercati già mostrano segnali di nervosismo: volatilità sui prezzi dell’energia, oscillazioni nei premi assicurativi marittimi e ricadute sulle rotte commerciali che attraversano lo stretto di Hormuz.

I numeri che contano

Le oscillazioni di prezzo e la maggiore domanda di coperture contro il rischio geopolitico sono evidenti, anche se non tutte le cifre definitive sono ancora disponibili. Il sentiment degli investitori verso la regione si è aggravato, con impatti visibili sugli indici dell’energia e della logistica. In pratica, operatori e armatori stanno rivalutando valutazioni del rischio, premi assicurativi e condizioni contrattuali, nella prospettiva di un’eventuale prosecuzione delle ostilità.

Contesto e vulnerabilità di mercato

La regione rimane centrale per l’offerta energetica mondiale: ogni interruzione a impianti, porti o infrastrutture critiche si riflette rapidamente sulle catene di approvvigionamento. Le rotte marittime strategiche, già solcate da traffico intenso, diventano punti di fragilità quando subiscono deviazioni o rallentamenti.

Variabili in gioco

L’evoluzione dipenderà dall’intensità e dalla durata degli attacchi, dalla reazione diplomatica e dall’eventuale inasprimento delle sanzioni. Contano anche le dinamiche interne all’Iran e il livello di coordinamento tra Ue e Paesi del Golfo. Se la tensione dovesse protrarsi, le pressioni sui prezzi dell’energia e sui costi logistici potrebbero amplificarsi in modo significativo.

Settori più esposti

Energia, logistica e trasporto marittimo sono i settori maggiormente a rischio. Le compagnie energetiche potrebbero affrontare interruzioni nella produzione e difficoltà nella distribuzione; gli armatori si trovano a considerare rotte alternative e aumenti dei premi assicurativi; il settore assicurativo, infine, sta già rivedendo criteri di esposizione e franchigie per aree ad alto rischio. Nel complesso, le imprese dovranno adattare piani di continuità operativa e strategie finanziarie per contenere l’impatto.

La dichiarazione congiunta: diplomazia e legalità

In un comunicato comune, Ue e Paesi del Golfo hanno sottolineato la necessità di preservare la stabilità regionale, invitando al dialogo come strumento prioritario per risolvere le controversie e chiedendo il rispetto delle norme che proteggono i civili. La condanna degli attacchi è stata bilanciata da un appello alla diplomazia e al ricorso alla legalità internazionale come guida per qualsiasi risposta.

Proteggere i civili e preservare le infrastrutture

Il richiamo al diritto internazionale umanitario contenuto nella dichiarazione non è solo simbolico: mette in evidenza il rischio concreto per popolazioni e infrastrutture non militari. Ospedali, porti e terminali energetici danneggiati possono indebolire la fiducia degli investitori, rallentare progetti di sviluppo e rendere più costosi i finanziamenti per nuove opere.

Dimensione marittima del conflitto

La componente navale è diventata cruciale: lo Stretto di Hormuz e le principali vie di transito registrano deviazioni e rallentamenti, mentre petroliere e navi mercantili adottano rotte più lunghe per evitare aree pericolose. L’obiettivo strategico di chi compie gli attacchi sembra essere proprio quello di aumentare la pressione sulle catene di approvvigionamento dell’energia e ottenere un impatto politico superiore rispetto alla portata militare degli strike.

La reazione dei Paesi del Golfo e degli alleati

I governi del Golfo cercano un equilibrio fra difesa e contenimento: da un lato rafforzano la cooperazione militare con partner come Stati Uniti e Regno Unito, dall’altro tentano di evitare un’escalation aperta. Alcuni Paesi hanno rivendicato il diritto all’autodifesa previsto dall’articolo 51 della Carta Onu; altri hanno adottato misure diplomatiche, come la chiusura di ambasciate. In ogni caso, la vera incognita resta l’ampiezza di una risposta multilaterale diretta a proteggere le rotte commerciali e la continuità delle forniture.

Scenari e nodi ancora aperti

Le opzioni sul tavolo vanno dalla difesa mirata a ritorsioni limitate, fino a una spinta più forte verso la diplomazia multilaterale. Ogni scelta porta con sé costi politici e implicazioni strategiche nei rapporti con gli alleati occidentali. Sul piano economico, un’escalation prolungata potrebbe tradursi in premi assicurativi più elevati, costi logistici maggiori e una nuova ondata di volatilità nei mercati dell’energia.

I numeri che contano

