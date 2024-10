Consulta: in corso nona votazione Parlamento per giudice costituzionale

Consulta: in corso nona votazione Parlamento per giudice costituzionale

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - É in corso il nono scrutinio del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato quasi un anno fa. Dopo il fallito blitz la volta scorsa da parte della maggioranza per ele...