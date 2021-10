Convegno APMARR su assistenza territoriale integrata in reumatologia

Si è tenuto presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani il convegno organizzato da APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare sul tema dell’assistenza territoriale integrata in reumatologia. L’evento è stata l’occasione per presentare una ricerca realizzata dall’università Cattolica, in collaborazione con APMARR, su un campione di 450 persone con malattie reumatiche.