Una coppia di anziani è precipitata nel fiume Adda con la loro Apecar nel pomeriggio di giovedì 13 giugno. L’incidente si è verificato lungo la strada statale dello Stelvio, nel territorio comunale di Sernio, in provincia di Sondrio. La donna è deceduta per annegamento, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

I carabinieri della Compagnia di Tirano sono intervenuti sul luogo dell’incidente intorno alle 16:30, trovando il veicolo sommerso per metà nelle acque del fiume. La coppia, probabilmente marito e moglie, è rimasta intrappolata nell’abitacolo dell’Apecar, che era caduta nel fiume nei pressi della diga di Sernio in Valtellina. I vigili del fuoco del distaccamento di Tirano, arrivati tempestivamente, hanno estratto i due anziani dal mezzo. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: era già deceduta per annegamento e il decesso è stato confermato sul posto.

Le condizioni del conducente

L’uomo, un novantacinquenne e probabilmente il marito della vittima, era alla guida dell’Apecar. Dopo essere stato estratto dal veicolo, è stato portato a riva e assistito dai sanitari arrivati con l’auto medica e l’ambulanza. Successivamente, l’uomo è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale ‘Eugenio Morelli’ di Sondalo, in codice giallo. Attualmente, l’anziano è ricoverato in gravi condizioni a causa dei traumi subiti al cranio e al volto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’Apecar e la conseguente caduta nel fiume.