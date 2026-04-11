Corinne Clery e Claudio Gentili: nozze a Parigi per amicizia e tutela

Corinne Clery e Claudio Gentili: nozze a Parigi per amicizia e tutela

Corinne Clery ufficializza un matrimonio pensato come patto di fiducia con l'amico Claudio Gentili: un'unione simbolica e pratica che avrà luogo a Parigi il 25 dicembre

La notizia ha sorpreso il mondo del gossip e della cultura: Corinne Clery, icona del cinema francese, ha deciso di sposare il suo amico e imprenditore Claudio Gentili. L’unione, prevista per il 25 dicembre a Parigi, è stata presentata dall’attrice come una scelta di fiducia reciproca e di tutela legale più che come un ritorno all’amore romantico.

Questo progetto nasce in un contesto di amicizia consolidata e di attenzione alle questioni pratiche legate alla salute e alla rappresentanza in caso di emergenza.

Nella scelta di formalizzare il legame con un matrimonio, Clery ha dichiarato di privilegiare la protezione e la responsabilità reciproca: una soluzione che conferisce a Gentili i diritti di coniuge per accedere alle informazioni mediche e prendere decisioni in sua vece se necessario.

La vicenda mette in luce come forme di legame non tradizionali possano rispondere a esigenze concrete, mantenendo però l’indipendenza emotiva di entrambe le parti.

Come è nato il rapporto tra i due

L’amicizia tra Clery e Gentili risale al 2026, quando si sono incontrati durante la presentazione di un libro di Sandra Milo in una libreria Mondadori a Roma. Da quell’incontro è germogliata una frequentazione costruita su interessi culturali condivisi, dal cinema al teatro, passando per la passione per la natura e i viaggi. Un viaggio natalizio di cinque giorni a Parigi ha poi acceso l’idea di celebrarsi nella capitale francese, luogo che entrambi hanno associato a momenti felici e a una forte sintonia di intenti.

Il contesto del viaggio e la proposta

Durante quella vacanza parigina la coppia di amici ha percepito la profondità della propria intesa: non un innamoramento, ma una complicità solida. A seguito di un episodio di malore che ha colpito l’attrice durante una tournée teatrale nel 2026, Clery ha riconsiderato l’importanza di avere accanto una figura fiduciaria. È stata proprio lei, dopo queste riflessioni, a proporre l’unione: una scelta dettata dalla volontà di avere una persona seria e autorevole che possa tutelarla in caso di necessità.

Perché un matrimonio “non convenzionale”

L’elemento più discusso è senza dubbio il fatto che Claudio Gentili sia dichiaratamente omosessuale. L’attrice stessa ha spiegato che l’unione si basa sulla profondità dell’amicizia e sulla volontà di tutela, non su un rapporto fisico o romantico. Clery ha sottolineato di aver voltato pagina rispetto alla ricerca di un amore fisico e ha descritto il matrimonio come un patto pratico: dare a qualcuno la legittimazione legale per agire nel suo interesse in ambito sanitario e amministrativo.

Il profilo di Claudio Gentili

Claudio Gentili ha poco più di sessant’anni ed è noto per una carriera da manager e per gli investimenti in strutture sportive e palestre. Amico della protagonista da circa quattro anni, è descritto come una persona intraprendente, sincera e con una naturale propensione a prendesi cura degli altri. La sua condizione di uomo dichiaratamente gay è stata resa pubblica e non è stata ostacolo alla decisione: anzi, viene presentata come elemento di trasparenza e di fiducia reciproca.

Dettagli pratici, passato e significato sociale

Il matrimonio, oltre alla cerimonia a Parigi fissata per il 25 dicembre, vedrà una festa successiva in Provenza, ospitata dalla sorella di Clery, Florance. Nella biografia personale dell’attrice emergono relazioni precedenti: il primo matrimonio con Hubert Wayaffe, sposato quando lei aveva 17 anni e padre del figlio Alexandre, e una relazione con Beppe Ercole, nome noto anche per il matrimonio con Serena Grandi. Oggi Clery parla di libertà e di una nuova declinazione della convivenza tra adulti maturi.

Un esempio di nuove forme di famiglia

Al di là del gossip, questa scelta apre una riflessione sulla possibilità di utilizzare lo strumento del matrimonio per costruire reti di protezione tra persone che non siano legate da un rapporto sentimentale tradizionale. Il caso di Corinne Clery e Claudio Gentili diventa così un esempio di come il diritto di famiglia e le relazioni interpersonali possano adattarsi a esigenze pratiche e affettive diverse, valorizzando la fiducia, la trasparenza e la responsabilità reciproca.