Lorenzo Battistello, senza fare nomi, critica il Grande Fratello e Signorini, evidenziando come la televisione moderna sia guidata dal mercato e dalla fama effimera.

Il Grande Fratello torna sotto i riflettori, non per i colpi di scena in casa, ma per le dure critiche social di Lorenzo Battistello, che sembra rivolgersi anche a Signorini. L’ex concorrente denuncia come il reality e la televisione contemporanea siano ormai dominati da logiche di mercato, opportunismo e visibilità fugace.

Lo sfogo social di Lorenzo Battistello: il reality sotto accusa

Nonostante le dure parole contro la televisione, l’affermazione di Battistello ha suscitato qualche sorriso: pochi mesi fa, infatti, lo stesso aveva realizzato un documentario sul Grande Fratello, lamentandosi della distribuzione limitata su Mediaset Infinity. All’epoca aveva dichiarato: “Mediaset ha fatto una cosa geniale: ha fatto produrre uno dei documentari più belli sulla propria storia ‘Grande Fratello – L’inizio’ e poi l’ha nascosto su Infinity, così nessuno lo vede. Forse perché racconta quando il reality era davvero reality: gente vera, emozioni vere, niente social, niente strategie da influencer”.

Battistello sottolineava come quella produzione fosse troppo autentica per i tempi moderni: “Meglio tenerlo in cantina, che ricordare che venticinque anni fa la TV era più sincera di oggi. Alla fine, il titolo è perfetto: ‘L’inizio’… Sì, l’inizio della fine”. Il contrasto tra questa esperienza e la sentenza odierna sulla televisione amplifica il tono critico del suo recente sfogo, rendendo il dibattito sul Grande Fratello e sui reality italiani più acceso.

Corona e il caso Signorini: il duro commento dell’ex GF Lorenzo Battistello

Lorenzo Battistello ha recentemente acceso il dibattito sul Grande Fratello con un lungo post su Instagram, nel quale critica duramente le dinamiche del reality. Senza mai fare nomi, sembra riferirsi a figure chiave come Antonio Medugno e Alfonso Signorini, commentando lo scandalo emerso grazie a Fabrizio Corona. “Se entri in casa di qualche Sciacallo, e sapendo cosa succede, resti, ceni, ti spogli e poi piangi… non sei vittima. Sei un idiota, semplice così“. Per Battistello, quello che oggi viene definito scandalo non sarebbe altro che frutto di opportunismo e logiche di mercato.

Il messaggio si fa ancora più tagliente quando l’ex concorrente parla della mercificazione del corpo e dei social: “Il corpo oggi è moneta. Instagram è un listino prezzi. Chi risponde lo fa perché c’è interesse, non sentimento. Romanticismo? Una parola da inizio 800”. Secondo lui, il Grande Fratello non è più un trampolino di lancio, ma “un cimitero di ambizioni: cinque giorni di visibilità, zero futuro, un’etichetta da ex concorrente numero X”. Battistello conclude con un consiglio ai più giovani: studiare, viaggiare, conoscere il mondo e credere nei sogni concreti, perché “la TV ormai è Preistoria”.