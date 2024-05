Corte di Giustizia Internazionale a Israele: fermare operazione Rafah

Roma, 24 mag. (askanews) - La più alta corte delle Nazioni Unite (International Court of Justice ICJ), la Corte di Giustizia internazionale, ha chiesto a Israele di fermare l'operazione a Rafah e ad Hamas l'immediato rilascio degli ostaggi presi lo scorso 7 ottobre. "La Corte ritiene che, in confo...

Roma, 24 mag. (askanews) – La più alta corte delle Nazioni Unite (International Court of Justice ICJ), la Corte di Giustizia internazionale, ha chiesto a Israele di fermare l’operazione a Rafah e ad Hamas l’immediato rilascio degli ostaggi presi lo scorso 7 ottobre.

“La Corte ritiene che, in conformità con gli obblighi previsti dalla Convenzione sul genocidio, Israele deve immediatamente cessare la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione nel governatorato di Rafah che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che possano portare alla distruzione fisica totale o parziale”.

“La Corte esprime la sua profonda preoccupazione per la sorte degli ostaggi rapiti durante l’attacco in Israele il 7 ottobre 2023 e da allora detenuti da Hamas e da altri gruppi armati e chiede il loro rilascio immediato e incondizionato. La Corte ritiene profondamente preoccupante che molti di questi ostaggi restino prigionieri e ribadisce il suo appello per il loro rilascio immediato e incondizionato”.