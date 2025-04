Un messaggio di pace da piazza Vittorio Emanuele

È iniziato a piazza Vittorio Emanuele a Roma un corteo promosso dal Movimento 5 stelle contro il riarmo europeo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, molti dei quali sventolano bandiere pentastellate, di rifondazione comunista e dell’ANPI. Tra le bandiere, spiccano anche quelle arcobaleno della pace e tricolori, simboli di una richiesta di dialogo e di pace.

Il richiamo alla responsabilità sociale

Il corteo si dirige verso via dei Fori Imperiali, dove è stato allestito un palco per le dichiarazioni dei leader del movimento. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha espresso un messaggio chiaro: “Non vogliamo un piano di riarmo che destina 800 miliardi a un’economia di guerra. Vogliamo costruire un percorso di pace e investire nelle priorità sociali, come la sanità e il lavoro”. Conte ha sottolineato che molti cittadini non hanno accesso a cure adeguate e che è fondamentale investire nel futuro dei giovani, piuttosto che nelle forze armate.

La critica al piano di riarmo

La manifestazione si oppone fermamente a un piano di riarmo che, secondo i manifestanti, non solo è privo di una strategia di difesa comune europea, ma rappresenta anche una follia in un momento in cui ci sono esigenze più urgenti. “Dobbiamo investire in sanità, scuola, istruzione e occupazione”, ha ribadito Conte, evidenziando la necessità di un cambiamento di rotta nelle politiche europee. La folla ha risposto con entusiasmo, dimostrando che c’è una forte volontà popolare di vedere un’Europa che si concentri su valori di pace e solidarietà.