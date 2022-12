Covid, Cina: abbiamo condiviso informazioni in modo trasparente

Pechino, 30 dic. (askanews) – “Dallo scoppio dell’epidemia, la Cina ha condiviso informazioni e dati rilevanti con la comunità internazionale, inclusa l’OMS, in modo aperto e trasparente. Abbiamo condiviso la sequenza del Covid-19 in prima istanza, fornendo così importanti contributi allo sviluppo di vaccini e farmaci adottati in altri paesi”. È la versione dei fatti difesa dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin,

che ha risposto così alle critiche della comunità internazionale sulla scarsa trasparenza di Pechino sulla gestione nella pandemia.

“Recentemente, le autorità cinesi hanno condiviso i dati sul sequenziamento virale delle recenti infezioni in Cina attraverso il Global Influenza Shared Database. Le autorità cinesi competenti continueranno a monitorare le mutazioni del virus e a rilasciare informazioni sull’epidemia in modo aperto, trasparente e tempestivo secondo la legge. Lavoreremo con la comunità internazionale per affrontare le sfide dell’epidemia” ha concluso.