Covid: Meloni, 'da governo scelte disastrose, faccia mea culpa'**

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Le scelte del governo Draghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro senza precedenti: far credere agli italiani che la vaccinazione avrebbe reso immuni dal Covid e che sarebbe bastato il green pass per avere la 'garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose'".

Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

"Aver imposto, con il decreto Festività, il tampone anche ai vaccinati è la conferma – prosegue Meloni – che tutto quello che ci è stato raccontato finora dall'esecutivo e dalla grande stampa era falso e che decine di milioni di italiani sono stati spint. a comportamenti superficiali che esponevano al rischio contagio per un'informazione sbagliata".

"A questo si aggiunge un'altra grave responsabilità: aver spaccato la società tra buoni e cattivi, creando di volta in volta nemici da combattere per coprire i propri fallimenti.

Il governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori”, conclude Meloni.