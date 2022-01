Covid oggi Italia, 179.106 contagi e 373 morti: bollettino 21 gennaio

(Adnkronos) – Sono 179.106 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 373 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.117.553 tamponi con un tasso di positività al 16%. Scendono i ricoverati, 174 in meno da ieri, mentre crescono di 9 unità le occupazioni delle terapie intensive.

I positivi attuali sono in totale 2.695.703. In isolamento domiciliare ci sono 2.674.511 persone.

SICILIA – Sono 7.418 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.970 persone. La Sicilia torna in zona arancione. In Sicilia, in totale, sono 202.439 i positivi – 5.422 in più rispetto a ieri – e di questi 1.417 sono ricoverati con sintomi, 170 in terapia intensiva (14 nuovi ingressi) e 200.852 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo (1.971), seguita da Catania (1.432).

LOMBARDIA – Sono 32.677 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri 121 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.378 in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 202.298 tamponi con un tasso di positività al 16,1%.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono 276, 5 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 3.503, 216 in meno da ieri.

Sono 9.941 i positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 3.772 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.026 nuovi casi, a Brescia 4.187, a Como 1.712, a Cremona 1.252, a Lecco 791, a Lodi 693, a Mantova 1.542, a Monza 2.635, a Pavia 1.837, a Sondrio 540 e a Varese 2.629.

LAZIO – Sono 15.314 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici con un tasso di positività al 15,1%.

I ricoveri sono 1.946, 207 le terapie intensive occupate, 5 in più da ieri, e 5.161 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 7.916. "Il Lazio ha il valore Rt più basso d'Italia (0.64), segnale incoraggiante che potrebbe indicare una inversione di tendenza", evidenzia l'assessore regionale D'Amato.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore registrati nelle aziende sanitarie della Regione. Asl Roma 1: sono 3.081 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 2: sono 3.113 i nuovi casi e 4 decessi; Asl Roma 3: sono 1.722 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 4: sono 897 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.405 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.761 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 3.335 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 726 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.372 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl di Rieti: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 783 i nuovi casi e 4 i decessi.

CAMPANIA – Sono 13.682 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 gennaio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti. I nuovi casi sono emersi 9.373 dall'analisi di tamponi antigenici e 4.309 da tamponi molecolari. I test analizzati sono 90.856, di cui 58.979 antigenici e 31.877 molecolari. Nella regione sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e 1.339 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+8 rispetto al dato diffuso ieri).

VENETO – Sono 19.117 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. I morti sono 26 arrivando così a un totale di 12.888 da inizio della pandemia. Sono 1.765 i ricoverati (-31) in area medica e 203 quelli in terapia intensiva (+1).

TOSCANA – Sono 13.049 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Registrati altri 34 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.049 su 72.849 test di cui 21.874 tamponi molecolari e 50.975 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana ad oggi sono 7.885.450.

I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,9% e raggiungono quota 452.782 (70,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 21.874 tamponi molecolari e 50.975 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,9% è risultato positivo. Sono invece 17.268 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 180.388, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.465 (11 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi si registrano 34 nuovi decessi: 19 uomini e 15 donne con un'età media di 82,7 anni.

PUGLIA – Sono 8.423 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 72.066 tamponi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 133.218.

I nuovi casi per provincia – Bari: 2.663; Bat: 998; Brindisi: 706; Foggia: 1.307; Lecce: 1.545; Taranto: 1.102; residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 57.

I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 712. In terapia intensiva, invece, 67 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 4.712 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.094 tamponi molecolari e 18.158 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 di cui 34 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 426. Da inizio pandemia ci sono stati 4.388 morti.

ABRUZZO – Sono 3.748 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. Tra i nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni), 2.371 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 84.877 (+3418 rispetto a ieri). Sono 396 i pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 84.536 (+3.535 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.184 tamponi molecolari e 22.458 test antigenici.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12,23%.

SARDEGNA – Sono 1.610 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.578 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti, ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30, lo stesso numero di ieri. I pazienti, ricoverati in area medica sono 269, 4 in più di ieri. In isolamento domiciliare 22.161 persone.

VALLE D'AOSTA – Sono 444 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. I positivi attuali sono 5.985 di cui 5.903 in isolamento domiciliare, 76 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva. Da inizio pandemia i morti sono stati 499 nella Regione.

BASILICATA – Sono 1.397 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella Regione a Brindisi di Montagna.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.910 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da inizio pandemia le vittime sono state 644 nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 873. I ricoverati per Covid-19 sono 93, 2 in meno da ieri, di cui 3, uno in meno, in terapia intensiva. I positivi residenti in Basilicata sono 16.376.

PIEMONTE – Sono 14.675 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 21 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 25 morti. I nuovi casi (di cui 12.587 dopo test antigenico) sono pari al 14,3% di 102.531 tamponi eseguiti, di cui 88.844 antigenici. Dei 14.675 contagiati, asintomatici sono 12.419 (84,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 142 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.053 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 170.290. Sono 25, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). I pazienti guariti diventano complessivamente 586.406 (+14.536 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA – Sono 20.654 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 29 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.424 tamponi, di cui 48.533 test antigenici rapidi. Mentre sono 29 i decessi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 26%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 35,2 anni.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 145 ( -7 rispetto a ieri, pari a – 4,6%) l’età media è di 62 anni. Sul totale, 87 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,5 anni), il 60 %; 85 sono vaccinati con ciclo completo (età media 62,8 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.459 ( -6 rispetto a ieri, -0,2%), età media 69,9 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 348.147 (-277). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 345.543 (- 264), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 20.902 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 533.095. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.719.