A volte sembra passata un’eternità, eppure sono trascorsi appena 5 anni dalla comparsa del Covid e alla conseguente pandemia. Gli 007 tedeschi hanno rivelato non solo la possibile origine del virus, ma anche il ruolo avuto dall’allora cancelliera federale della Germania Angela Merkel.

Covid, l’origine del virus: l’operazione Saaremaa

L’indagine sull’origine del Coronavirus è ancora aperta, anche se, la posizione dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), è favorevole all’origine naturale del virus. All’epoca però i Servizi segreti tedeschi hanno svolto un’indagine, chiamata operazione Saaremaa, basandosi sull’analisi dei materiali di pubblico dominio. Gli 007 tedeschi sono arrivati a una conclusione, ovvero hanno rivelato quello che, secondo loro, ha causato l’origine del virus.

Covid, l’origine del virus: gli 007 tedeschi rivelano il ruolo di Merkel

Come detto, i Servizi segreti tedeschi hanno indagato sulle possibili cause della pandemia, arrivando alla conclusione che è stato frutto di un errore di laboratorio, o meglio un incidente durante una sperimentazione in un laboratorio cinese. Le informazioni trapelate, inoltre, suggeriscono che gli 007 avevano informato il governo e quindi l’allora cancelliera Angela Merkel, che avrebbe preso in considerazione tali informazioni senza però esporsi pubblicamente sulla questione.