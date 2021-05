Covid Puglia, oggi 404 contagi: bollettino 16 maggio

(Adnkronos) – Sono 404 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Si registrano altri 8 morti. Da ieri sono stati processati 6.895 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 95 in provincia di Bari, 38 in provincia di Brindisi, 41 nella provincia Bat, 74 in provincia di Foggia, 131 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Ieri i nuovi casi erano 567 su 9.984 test. Sono 201.369 i pazienti guariti (+414 da ieri). I casi attualmente positivi sono 38.718 (-18). I pazienti ricoverati sono 1.251 (-9).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 246.349 così suddivisi: 93.451 nella provincia di Bari; 24.582 nella provincia di Bat; 18.733 nella provincia di Brindisi; 44.194 nella provincia di Foggia; 25.649 nella provincia di Lecce; 38.576 nella provincia di Taranto;787 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.