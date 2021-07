Covid: Ronzulli, 'chi non ha green pass non può limitare libertà altrui'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Ognuno può pensarla come vuole, ma chi non si vaccina non può limitare la libertà degli altri, perché la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Siccome abbiamo già avuto il lockdown, moltisisme limitazioni e troppi morti, chi non vuole vaccinarsi resti a casa.

Ci invece vuole tornare alla normalità, alla vita reale, a lavorare e a vivere in serenità si deve vaccinare, non ci sono alternative. Vaccinarsi non è solo un gesto egoistico per proteggere sé stessi, è un aiuto a tutta la comunità che in questo caso coincide con la nazione”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Stasera Italia News su Rete 4.